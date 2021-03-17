В Иркутской области вынужденную посадку совершил вертолет Ми-8

Экипаж и пассажиры не пострадали, ведется доследственная проверка



В Иркутской области устанавливаются обстоятельства вынужденной посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Ангара», сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России.



Предварительно известно, что сегодня в 14 часов 43 минуты воздушное судно, следовавшее рейсом Киренск-Визерный, из-за частичного отказа двигателя совершило аварийную посадку в Киренском районе Иркутской области в 10 километрах от конечного пункта назначения.



На борту находилось двое пассажиров и трое членов экипажа. Никто не пострадал.



По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.



Фото «Вертолеты России»

