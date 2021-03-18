Эмираты интересуются вертолетами У-УАЗ

Глава Бурятии встретился с делегацией эмиратского инвестиционного фонда Tawazun



Глава Бурятии встретился с делегацией инвестиционного фонда Tawazun (ОАЭ). Алексей Цыденов представил промышленный и природно-ресурсный потенциалы, историческое богатство региона, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Наша гордость – это, безусловно, авиационный завод, обладающий уникальными компетенциями в производстве вертолетов и самолетов различных типов и назначений. У вас будет возможность ознакомиться с потенциалом завода, его техническим оснащением, с линейкой выпускаемой продукции. Это добавит вам уверенности в том, что завод может сделать все, что необходимо любому заказчику», - заявил глава региона.



В ходе визита делегация ознакомилась с производственными мощностями Улан-Удэнского авиационного завода, выпускающего различные модификации вертолетов семейства Ми-8/171 и готовящегося к расширению модельного ряда. Гости посетили цех окончательной сборки, новый окрасочный цех и авиационный учебный центр предприятия, где обучение эксплуатации российских вертолетов проходят и иностранные специалисты.



Фонд Tawazun заинтересован в развитии кооперации с российскими компании в области вертолетостроения. Напомним, в ноябре 2019 года генеральным директором холдинга «Вертолеты России» Андреем Богинским и генеральным директором Tawazun Тареком Абдуль Рахим Аль-Хосани было подписано соглашение о вхождении компании Tawazun в проект «ВР-Технологии» - дочернее предприятие «Вертолетов России», занимающееся инновационными конструкторскими разработками перспективных летательных аппаратов.



«Сейчас подходящее время, чтобы, в том числе, познакомиться с российской техникой, которую мы пока не эксплуатировали, но видим очень большой потенциал. Она представляет для нас большой интерес на данный момент», - отметил член делегации Юсуф Абдулла Мофтан Абдулла Аль Кааби.



Фото: egov-buryatia.ru

