В минтрансе Бурятии рассматривают три трассы моста через Селенгу

Формируется техническое задание на разработку ТЭО и расчет стоимости объекта



В Бурятии предварительно рассмотрено три варианта начала трассы нового моста через Селенгу, сообщили в минтрансе республики.



Первый - от транспортной развязки федеральной дороги «Байкал» ведущий на аэропорт. Второй - от транспортной развязки федеральной дороги ведущий на Иркутск и третий - от транспортной развязки «Бегущая лань».



Относительно конца трассы моста тоже рассматривались три варианта: транспортная развязка моста через реку Уда, транспортная развязка Терешковой –Трубачеева и перекресток Бабушкина-Терешкова.



«Протяженность искусственных сооружений будет определена после проведения инженерно-гидрометеорологических изысканий», - рассказал Юрий Воробьев, заместитель руководителя по производственным работам «Бурятрегионавтодора».



Сейчас формируется техническое задание на разработку ТЭО и расчет стоимости ТЭО. Стоимость объекта будет определена также при разработке ТЭО.



Напомним, 24 февраля в правительстве Бурятии подписали распоряжение, в котором определили заказчиком по разработке технико-экономического обоснования по строительству моста через реку Селенга в селе Поселье Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия.

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«Мы обсудили с коллегами из республиканского министерства транспорта варианты трассировки моста. Наше предложение – объединить переправу с развязками: со стороны Левобережья (мост «Бегущая лань») и до Октябрьского района (развязка на Терешковой-Трубачеева). Такое расположение позволит новому мосту работать в полную силу. Он освободит самые загруженные участки дорог города. Сегодня нагрузка на улицы Иволгинская и Бабушкина более 30 тысяч машин в сутки на каждую, при средних по городу двух тысячах», - пишет на своей странице в Инстаграм мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов на своей пресс-конференции прокомментировал планируемое строительство нового моста через Селенгу. «Шансы есть. К разработке ТЭО мы приступили тоже не на пустом месте, а по итогам определенной работы. Делать дорогое ТЭО для того, чтобы потом положить на полку и забыть – мы этого делать не будем. Шансы есть, и они достаточно хорошие, но решение за правительством РФ», - поделился информацией с прессой Алексей Цыденов.



Он признался, что пока не может назвать стоимость нового моста, но этот мост обойдется гораздо дороже третьего моста через Уду, строительство которого уже началось и который оценивается в 7,5 миллиарда рублей. Дело в том, что в случае строительства нового моста через Селенгу потребуется расселение людей в районе села Поселья, а также придется обходить городской водозабор на острове.



Таким образом, очевидно пока только одно – мост нужен, так как без него не снимется проблема пробок на улице Иволгинской, транспортный коллапс на которой в часы пик вызван быстрым ростом левобережной части Улан-Удэ. И второе: разработка ТЭО – это реальный шаг к строительству, о котором до сих пор шли только разговоры.



Фото: «Номер один»



