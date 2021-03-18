Более 80% россиян положительно оценивают возвращение Крыма

Запад ввел бы санкции против России в любом случае, Крым - лишь повод
Основное чувство, которое испытывают россияне от вхождения Крыма и Севастополя в состав России, это гордость (48%). Также многие испытывают восхищение (15%), сообщает ВЦИОМ данные опроса об отношении россиян к присоединению Крыма и о последствиях этого присоединения для нашей страны.
Негативные эмоции испытывают только 7%: осуждение (4%) и разочарование (3%). Никаких эмоций от вхождения полуострова в состав РФ не испытали 27%.
Большинство россиян оценивают присоединение Крыма к России положительно (81%), о безусловно положительном отношении сообщают 46%.
Россия поступила правильно, приняв Крым в состав РФ (86%). Каждый десятый опрошенный (10%) придерживается обратного мнения.
Причины, по которым россияне считают это решение правильным: Крым - исконно русская земля, «наш» - 47%. Это волеизъявление крымчан (8%), связано с братским народом и защитой национальных интересов (7%), способствует восстановлению исторической справедливости (6%).
Крым и Севастополь играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны - с этим утверждением согласны 77% опрошенных. Готовы поспорить с ними 17% россиян.
После присоединения Крыма к России жизнь крымчан изменилась, по мнению 70% россиян, причем 51% отмечают значительные изменения. О том, что их жизнь не изменилась, сказали 3% опрошенных, а 27% затруднились ответить.
Как именно изменилась жизнь крымчан: в лучшую сторону (15%), развилась инфраструктура, строят дороги и мосты (9%), увеличили соцгарантии (5%), нет войны, безопасность на полуострове (5%).
Воссоединившись с Крымом, Россия доказала, что может отстаивать свои национальные интересы. Это суждение вызывает согласие у 82% россиян. Западные страны ввели бы политические и экономические санкции против России в любом случае, Крым лишь послужил поводом - с этим согласны 77% опрошенных.
В ближайшее время Крым может стать курортом мирового уровня, по мнению 62% опрошенных. Не согласны с ними 33% россиян.
Напомним, семь лет назад Республика Крым и город-герой Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного 16 марта 2014 года на фоне госпереворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. А 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.
Фото: pixabay.com
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