Более 80% россиян положительно оценивают возвращение Крыма

Запад ввел бы санкции против России в любом случае, Крым - лишь повод



Основное чувство, которое испытывают россияне от вхождения Крыма и Севастополя в состав России, это гордость (48%). Также многие испытывают восхищение (15%), сообщает



Негативные эмоции испытывают только 7%: осуждение (4%) и разочарование (3%). Никаких эмоций от вхождения полуострова в состав РФ не испытали 27%.



Большинство россиян оценивают присоединение Крыма к России положительно (81%), о безусловно положительном отношении сообщают 46%.



Россия поступила правильно, приняв Крым в состав РФ (86%). Каждый десятый опрошенный (10%) придерживается обратного мнения.



Причины, по которым россияне считают это решение правильным: Крым - исконно русская земля, «наш» - 47%. Это волеизъявление крымчан (8%), связано с братским народом и защитой национальных интересов (7%), способствует восстановлению исторической справедливости (6%).



Крым и Севастополь играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны - с этим утверждением согласны 77% опрошенных. Готовы поспорить с ними 17% россиян.



После присоединения Крыма к России жизнь крымчан изменилась, по мнению 70% россиян, причем 51% отмечают значительные изменения. О том, что их жизнь не изменилась, сказали 3% опрошенных, а 27% затруднились ответить.



Как именно изменилась жизнь крымчан: в лучшую сторону (15%), развилась инфраструктура, строят дороги и мосты (9%), увеличили соцгарантии (5%), нет войны, безопасность на полуострове (5%).



Воссоединившись с Крымом, Россия доказала, что может отстаивать свои национальные интересы. Это суждение вызывает согласие у 82% россиян. Западные страны ввели бы политические и экономические санкции против России в любом случае, Крым лишь послужил поводом - с этим согласны 77% опрошенных.



В ближайшее время Крым может стать курортом мирового уровня, по мнению 62% опрошенных. Не согласны с ними 33% россиян.



Напомним, семь лет назад Республика Крым и город-герой Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного 16 марта 2014 года на фоне госпереворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. А 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.



Фото: pixabay.com Основное чувство, которое испытывают россияне от вхождения Крыма и Севастополя в состав России, это гордость (48%). Также многие испытывают восхищение (15%), сообщает ВЦИОМ данные опроса об отношении россиян к присоединению Крыма и о последствиях этого присоединения для нашей страны.Негативные эмоции испытывают только 7%: осуждение (4%) и разочарование (3%). Никаких эмоций от вхождения полуострова в состав РФ не испытали 27%.Большинство россиян оценивают присоединение Крыма к России положительно (81%), о безусловно положительном отношении сообщают 46%.Россия поступила правильно, приняв Крым в состав РФ (86%). Каждый десятый опрошенный (10%) придерживается обратного мнения.Причины, по которым россияне считают это решение правильным: Крым - исконно русская земля, «наш» - 47%. Это волеизъявление крымчан (8%), связано с братским народом и защитой национальных интересов (7%), способствует восстановлению исторической справедливости (6%).Крым и Севастополь играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны - с этим утверждением согласны 77% опрошенных. Готовы поспорить с ними 17% россиян.После присоединения Крыма к России жизнь крымчан изменилась, по мнению 70% россиян, причем 51% отмечают значительные изменения. О том, что их жизнь не изменилась, сказали 3% опрошенных, а 27% затруднились ответить.Как именно изменилась жизнь крымчан: в лучшую сторону (15%), развилась инфраструктура, строят дороги и мосты (9%), увеличили соцгарантии (5%), нет войны, безопасность на полуострове (5%).Воссоединившись с Крымом, Россия доказала, что может отстаивать свои национальные интересы. Это суждение вызывает согласие у 82% россиян. Западные страны ввели бы политические и экономические санкции против России в любом случае, Крым лишь послужил поводом - с этим согласны 77% опрошенных.В ближайшее время Крым может стать курортом мирового уровня, по мнению 62% опрошенных. Не согласны с ними 33% россиян.Напомним, семь лет назад Республика Крым и город-герой Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного 16 марта 2014 года на фоне госпереворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. А 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.Фото: pixabay.com