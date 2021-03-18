В Бурятии вновь растет смертность от COVID-19

Четверо пациентов с коронавирусом и тяжелой сопутствующей патологией скончались за сутки



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 35 291. Это на 72 случая больше, чем было в среду, 54% (18 714) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 750 человек, четверо - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 72 новых случаев коронавруса: 58 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2 261 человек



В стационарах получают лечение 640 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 470. В отделениях реанимации находится 67 пациентов (из них старше 65 лет – 43), на ИВЛ 33 пациента (из них старше 65 – 18), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 19.



Амбулаторное лечение проходят 553 пациента с COVID-19, наблюдается 30 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 33 348 (+108) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 915 коек, занято – 640, свободно – 275 коек. Занятость коечного фонда составляет 69,9%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 337 человек, с нарастающим итогом – 880 427 человек.



Фото: pixabay.com

