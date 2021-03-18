В Бурятии из-за бездействия чиновников сельские дети не увидят новую школу

ОНФ попросил вмешаться в ситуацию прокуратуру







Эксперты Общероссийского народного фронта в Бурятии направили запрос в прокуратуру по поводу аварийной школы в Гремячинске и бездействии администрации района.

Эксперты ОНФ побывали в школе 3 февраля и убедились, что второй корпус школы в Гремячинске находится в ветхом и аварийном состоянии. Вызывает опасение электропроводка, которая требует полной замены и создает риск замыкания и пожара в любой момент, стены деформированы и перекошены, основания полов прогнили и разрушаются. Столовая находится в отдельном холодном здании в 200 метрах через проезжую часть от учебных корпусов, нет стадиона и актового зала.





Обращение от жителей поселка Гремячинск поступило на прямую линию президента России в декабре прошлого года. Заявители сообщили о том, что единственная сельская школа, построенная более 60лет назад, и в которой учатся 132 ребенка из разных сел, уже около 10 лет находится практически в аварийном состоянии. У школы два учебных корпуса, которые уже обветшали. В одном из них, как рассказали местные жители, потолок отошел от стены, была угроза разрушения. После этого данный корпус капитально отремонтировали в 2010 году.Второй корпус и сейчас находится в ветхом состоянии, капитального ремонта он не видел много лет. В 2017 году здесь смогли найти средства только на организацию теплого туалета. Все остальные помещения корпуса школы ремонту уже не подлежат – требуется строительство нового здания.По словам директора и представителей районного управления образования, о проблеме знают на уровне правительства. На официальный запрос «фронтовиков» чиновники районной администрации ответили, что 18 ноября прошлого года они направили письмо в Минобрнауки Бурятии с приложением обоснования по экономической целесообразности бюджетных инвестиций на строительство школы в Гремячинске на 150 мест. По данным муниципалитета, обследование школы на предмет ее аварийности не проводилось, а строительство новой школы включено в национальный проект «Образование» на 2024 год, в котором, в сущности, закончится его финансирование.Однако, на запрос ОНФ в Минобрнауки Бурятии ответили, что строительство данной школы не запланировано в рамках нацпроекта «Образование». А со стороны муниципальных властей не проведена работа по подготовке проектно-сметной документации (ПСД) и не предприняты действия по вхождению в федеральную или региональную программы на условиях софинансирования.«Заявка от администрации МО «Прибайкальский район» о необходимости строительства новой школы либо капитального ремонта существующего здания школы в адрес министерства не поступала», - говорится в официальном письме Минобразования.«Таким образом, администрация Прибайкальского района предоставила Народному фронту недостоверные сведения, не соответствующие действительности. Народный фронт Бурятии отмечает, что это яркий пример бесхозяйственности прибайкальских чиновников», - отмечается в пресс-релизе ОНФ.- Чтобы строительство школы в Гремячинске включили в соответствующие программы, необходимо, чтобы администрация предоставила бюджетную заявку первоначально на разработку ПСД и далее на строительство школы. К сожалению, до сих пор даже после первого рейда и запроса Народного фронта муниципальные власти не сделали абсолютно ничего. Поэтому ОНФ направил обращение в прокуратуру Бурятии с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и ускорить работу со стороны муниципальных властей по оперативной подготовке необходимой документации, - отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ Наталья Сандакова.Фото: ОНФ Бурятии