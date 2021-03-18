В Бурятии восстановят «Иосифа Сталина»

Легендарный танк времен Великой Отечественной войны времен ИС-2 готовят к празднованию Дня Победы



В Бурятии лучшие военные мастера отдельного ремонтно-восстановительного батальона Восточного военного округа сняли с постамента тяжелый танк времен Великой Отечественной войны «Иосиф Сталин» (ИС-2). Мастера планируют восстановить его к празднованию 76-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне.



Решение о восстановлении танка ИС-2 принял командующий общевойсковым объединением ВВО генерал-майор Валерий Солодчук, сообщила пресс-служба ВВО.



Тяжелый танк ИС-2 на протяжении долгих лет украшал уникальную коллекцию раритетного вооружения и военной техники времен Великой Отечественной воины в военном городке Сосновый бор.



В первую очередь военнослужащим необходимо будет установить двигатель, полностью поменять все системы жизнеобеспечения двигателя, в частности, топливной системы и системы охлаждения. После чего приступят к налаживанию работы рулевого управления, тормозной системы и других механизмов, и агрегатов танка.



Помимо этого, в другом техническом подразделении ВВО, дислоцированном в Бурятии, полным ходом идет процесс восстановления бесствольной системы полевой реактивной артиллерии – БМ-13, легендарной «Катюши». Мастерам уже удалось совершить первый самостоятельный выезд из бокса технической базы.



ИС-2 будет уже вторым восстановленным танком времен Великой Отечественной войны в Бурятии. Первый легендарный танк Т-34 военные мастера ремонтного батальона восстановили к 75-летию Победы.



Планируется, что военнослужащим ремонтно-восстановительного батальона удастся в сжатые сроки завершить процесс восстановления легендарной машины и 9 мая, на празднование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими захватчиками, тяжелый танк «Иосиф Сталин» ИС-2, танк Т-34 и БМ-13 «Катюша» проедут по главной площади столицы Бурятии, возглавив механизированную колонну военного парада Улан-Удэнского гарнизона.



ИС-2 — советский тяжёлый танк периода Великой Отечественной войны. Аббревиатура ИС означает «Иосиф Сталин» — официальное название серийных советских тяжёлых танков выпуска 1943—1953 годов. Индекс 2 соответствует второй серийной модели танка этого семейства. В годы Великой Отечественной войны вместе с обозначением ИС-2 на равных использовалось название ИС-122, в этом случае индекс 122 означает калибр основного вооружения машины. ИС-2 являлся самым мощным и наиболее тяжелобронированным из советских и союзных серийных танков периода войны, и одним из сильнейших танков на то время в мире. Танки этого типа сыграли большую роль в боях 1944—1945 годов, особенно отличившись при штурме городов. Немцы называли его в своих документах КВ-00(ИС).



После завершения войны ИС-2 были модернизированы и находились на вооружении Советской и Российской армий до 1993 года. Также танки ИС-2 поставлялись в ряд стран и участвовали в некоторых вооружённых конфликтах после 1945 года.



Фото: function.mil.ru

