В мэрии Улан-Удэ саботируют поставку 600 новых пассажирских автобусов

Масштабный проект обновления муниципального транспорта забуксовал





Масштабный проект обновления пассажирского транспорта столицы Бурятии в рамках единой «дальневосточной» субсидии и федерального проекта «Народный бюджет», похоже, забуксовал. Улан-удэнские чиновники долго раскачивались, готовя необходимые документы по обоснованию федеральных ассигнований. В итоге внедрение в жизнь транспортного проекта, поддержанного Владимиром Путиным и Алексеем Цыденовым еще 30 ноября 2020 года, перенесено на второе полугодие 2021 года.

Однако до сих пор нет не только проектной документации по обновлению парка пассажирских автобусных перевозок города. Но и не определены места для хранения и обслуживания столь огромной автобусной партии.Напомним, что проект обновления столичного автобусного парка (на сумму более 3 млрд рублей) глава Бурятии Алексей Цыденов представил российскому президенту еще в ноябре прошлого года. Глава государства тогда поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину до 15 февраля 2021 года подготовить «обоснование необходимости обновления пассажирского общественного транспорта и обеспечивающих его функционирование объектов инфраструктуры в Улан-Удэ». В том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства. До этого времени у Минтранса РФ уже должны были быть на руках документы для запуска проекта.Причем поясним, это не просто «хотелки», а серьезная работа, в результате которой должны проанализировать пассажирский поток Улан-Удэ с целью оптимизации трафика, а также улучшить транспортную обеспеченность жителей отдаленных микрорайонов столицы республики.Также местные власти должны были определиться с вопросами: кто станет оператором проекта, где будут находиться поставляемые автобусы и кто займется их обслуживанием? Хотя по первому пункту все более-менее понятно: автобусы, скорее всего, получит и будет эксплуатировать МУП «Городские маршруты».Между тем 15 февраля давно прошло, но воз и ныне там. В комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ задержку в реализации проекта объясняют витиевато.- В рамках исполнения поручения президента в настоящее время совместно с Минтрансом России, правительством РБ при участии ВЭБ РФ и Управления транспортного планирования ФАУ РосдорНИИ и проектных организаций прорабатываются вопросы актуализации данных пассажиропотока, оптимизации маршрутной сети, изыскания средств на модернизацию транспортной системы города, - сообщил председатель комитета Юрий Ткачев. - По итогам проводимой работы будет подготовлено обоснование потребности в федеральной поддержке мероприятий по комплексной модернизации транспортной системы.Далее, судя по официальному ответу чиновника, поставка 600 автобусов может привести к пробкам на дорогах. Дело в том, что автобусы большой вместимости «ПАЗ» существенно тормозят трафик, занимая целую полосу перед остановками. С этой проблемой, кстати, несколько лет назад столкнулись жители западных областей страны, куда в первую очередь поставлялись крупногабаритные автобусы. Но это вызвало заторы и возмущения автомобилистов. Поэтому, чтобы не наступать на те же грабли, в Улан-Удэ, судя по всему, планируют попутно расширить ряд улиц в узких местах с переносом опор электропередачи трамваев.Между тем, помимо обоснования проекта, существует и немало других подводных камней. Так, в Москву должны уйти и предложения по «обеспечению для функционирования автобусов объектов инфраструктуры». Речь идет о строительстве больших гаражных боксов под новые партии автобусов с сопровождением технического обслуживания и ремонта.Как стало известно «Номер один», поскольку возникла многомиллиардная тема, появились и интересанты. В числе них называется депутат Народного Хурала Иринчей Матханов, который через Дариму Матханову контролирует 51% доли в ОАО «Городские маршруты». Напомним, что, пользуясь связями с тогдашним мэром Улан-Удэ Геннадием Айдаевым, в ходе довольно странных приватизационных сделок Матхановы стали совладельцами зданий на проспекте Автомобилистов, 3а.Получив многоэтажное административное здание и боксы бывшего ПАП-1 и пользуясь возможностями влиятельного тогда Матханова, помещения стали выгодно сдаваться в аренду: начиная от тех же МУП «Городские маршруты» и до пограничного Управления ФСБ РФ по РБ. Однако арендный рынок сегодня переживает не лучшие времена, пограничники давно съехали, и появилась идея продать старые боксы на проспекте Автомобилистов. Хотя их состояние, судя по тому, что на крышах растут деревья, требует дорогостоящего ремонта.В мэрии Улан-Удэ на запрос насчет планов по использованию пустующих боксов Матхановых на проспекте Автомобилистов также ответили уклончиво: «Администрацией города рассматриваются различные варианты размещения автобусов, начиная от приобретения действующих производственных помещений, заканчивая строительством новых».Как сообщил далее г-н Ткачев, «комитетом по управлению имуществом и землепользованию подготовлены предложения по земельным участкам, на которых при выполнении определенных условий возможно размещение гаражей и стоянок для автобусов данного класса. В частности, такая возможность существует в районе микрорайонов Восточный, Стеклозавод, Силикатный, Исток, Матросова и др.».В этой части варианты не привязываться к «матхановским» боксам на проспекте Автомобилистов довольно рациональны. Ведь если все 600 федеральных автобусов загнать туда, а потом в начале и в конце смен гонять их по линиям, то пробег порожняком будет колоссальный. Поэтому распределение гаражей по районам города рационально: во времена СССР так и функционировал автобусный парк, имея базы во всех районах Улан-Удэ. Именно поэтому позиция строить инфраструктуру для автобусов получила поддержку в Министерстве транспорта РБ.Минтрансом РФ подготовлен доклад президенту РФ с предложением правительства РБ о приобретении 600 автобусов и строительства трех баз для нужд города Улан-Удэ, сообщили «Номер один» в Минтрансе РБ.Действительно, покупать старые, пропитанные маслом и соляркой корпуса, морально и физические устаревшие, не совсем правильно. Их проще снести, чем эксплуатировать. Ведь сегодня бурятские строители могут построить быстровозводимые и современные боксы с высоким уровнем теплосбережения. А не покупать откровенный хлам по заоблачным ценам.Как отмечают источники в правительстве РБ, сегодня речь идет не о том, чтобы разово привлечь в регион средства на очередной масштабный проект. Ведь мало с умом потратить деньги на новое строительство обеспечивающей инфраструктуры, важно, чтобы очередная стройка, с немалым трудом доставшаяся региону, не стала потом камнем на шее. Хочется надеяться, чтобы дальнейшие эксплуатационные затраты не легли тяжким бременем на МУП «Городские маршруты», а потом и на пассажиров Улан-Удэ.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: мэрия Улан-Удэ