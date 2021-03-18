В РЖД не отказались от планов продать акции ТГК-14

Рассматривается вариант совместной продажи генерирующей компании и НПФ «Благосостояние»
РЖД рассматривают вариант продажи 39,81% акций «Территориальной генерирующей компании – 14» (ТГК-14) совместно с пакетом акций, который принадлежит НПФ «Благосостояние» (в общей сложности почти 90%). Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора холдинга Александр Плутник.
«Мы будем пытаться [продать долю в ТГК-14] вместе с долей «Благосостояния», - цитирует его ТАСС.
По словам Плутника, сейчас разрабатывается стратегия продажи, один из вариантов - это продажа единого пакета совместно с «Благосостоянием» (аффилировано с РЖД). До сих пор спроса на актив по существующей цене не нашлось.
«Попробуем идти в сторону продажи единым пакетом, может, будем продавать не 39%, а около 90%, точно будем стараться выходить из этого актива», - добавил Плутник.
Продажа запланирована на 2021 год, потребуется оценка пакета акций.
ТГК-14 обеспечивает энергоснабжение двух регионов - это Забайкальский край и Бурятия. В составе ТГК-14 семь ТЭЦ, два энергетических комплекса с установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3120,77 Гкал/ч.
Фото: tgk-14.com
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