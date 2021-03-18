В Хоринском районе Бурятии ТОС построил церковь

За последние десять лет ТОСами района привлечено 27,7 млн рублей грантов на благоустройство, строительство и ремонт спортплощадок, ДК







ТОСы Хоринского района при поддержке государства успешно возрождают традиции народной стройки. Во время рабочей поездки в район глава Бурятии Алексей Цыденов посетил новую Верхнеталецкую церковь, которую построили активисты села, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Строительство церкви началось в 2013 году силами местных жителей, которые организовали сбор средств меценатов и местных жителей. А на 250 тысяч рублей грантов, выигранных ТОС «Тополя» в республиканских конкурсах «Лучшее территориальное самоуправление», сделали внутреннюю отделку, утеплили здание, установили печь, построили трапезную и колокольню. Местный предприниматель помог приобрести колокола.



«Эту церковь строили всем селом, многие жертвовали деньги, кто-то помогал продуктами, кто-то строил. Наши жители Володя Рудаков, Евгений Кузнецов вложили большие усилия и средства, им огромная благодарность. Это в честь наших предков, которые здесь крестились, венчались, крестили юношей, когда уходили на фронт. Здесь уже проходят службы, крестят детей. Очень хорошо, когда люди собираются и делают такие дела. И правительство помогало. Будет помощь - будут делать еще больше», - рассказала жительница села Верхние Тальцы Анна Агильдина.



Строители планируют утеплить и декоративно оформить фасад церкви металлосайдингом, поставить кованую ограду. Алексей Цыденов поручил правительству республики рассмотреть возможность оказания помощи на завершение работ.



«Наши ТОСы самые активные в России: строят церкви, дома культуры, восстанавливают памятники. Это огромная помощь своему селу, городу. Это и хороший пример для детей, которые будут видеть неравнодушных и активных людей. Мы посмотрим, чем сможем еще помочь вам, Анна Матвеевна», - обратился к жительнице села Алексей Цыденов.



В селе Верхние Тальцы участники ТОСовского движения представили главе Бурятии свои проекты. В Хоринском районе созданы 99 территориальных общественных самоуправлений. За последние десять лет ТОСами Хоринского района привлечено 27,7 миллиона рублей грантов на благоустройство территорий, строительство и ремонт спортивных площадок, домов культуры, часовен и другие объекты. За участие в последнем республиканском конкурсе «Лучший ТОС» самоуправления района получат 3,5 миллиона рублей.



Глава Бурятии начал сегодня рабочую поездку в Хоринский район. Алексей Цыденов откроет новый специализированный боксерский зал в райцентре, который построен в рамках нацпроекта «Демография». А также примет решения по проблемным социальным объектам. Хоринской школе, которая переведена на трехсменный режим работы, требуется строительство дополнительного корпуса и капремонт старого здания школы. Капитальный ремонт необходим и учебным корпусам Хоринского филиала Бурятского республиканского индустриального техникума. Бюджетная заявка на его финансирование будет подана на апрельской сессии Народного Хурала.



В районном центре глава Бурятии встретится с общественностью и проведет совещание об исполнении поручений по итогам предыдущих рабочих поездок в Хоринский район. В программе поездки также встреча с активом районного отделения партии «Единая Россия». Программу завершит церемония передачи бюста Екатерины II знаменитому Анинскому дацану.



Фото: egov-buryatia.ru

