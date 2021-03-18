18.03.2021
В Бурятии психолог «Службы-112» спасла девушку, вскрывшую себе вены

В Бурятии психолог «Службы-112» спасла девушку, вскрывшую себе вены

До приезда «скорой» психолог удерживала ее на связи, а прибывшие медики оказали помощь

В Бурятии на телефон «Система-112» поступил вызов от девушки, которая рассказала, что она выпила много таблеток и вскрыла себе вены. Диспетчер оперативно передала вызов в службу скорой медпомощи, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.  

До приезда «скорой» психолог «112» удерживала женщину на связи. По приезду скорой пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.

Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает: если вам нужна помощь, немедленно сообщите об этом по телефону «112».

Фото: pixabay.com
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