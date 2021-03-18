В Улан-Удэ неизвестный перевел на лечение тяжелобольной Адисы 600 тысяч рублей

Об этом сообщила семья Гармаевых в ежедневном отчете

Накануне родители девочки Адисы опубликовали ежедневный отчет о поступивших деньгах. Как оказалось, неизвестный мужчина перевел девочке 600 тысяч рублей на лечение.- Подумали, что у нас двоится в глазах. Огромное спасибо! – подблагодарили Гармаевы в соцсетях.Отметим, родители девочки Адисы со спинально-мышечной атрофией ведут ежедневный отчет, где благодарят всех неравнодушных, сделавших вклад в сбор средств на лечение малышки.Кто сделал такой большой вклад для девочки – неизвестно. Родителям известно лишь имя благотворителя – Сергей Б.На сегодняшний день жители Бурятии смогли собрать 33 миллиона рублей. Осталось еще 127 миллионов.Как ранее сообщал «Номер один», у трехмесячной Адисы тяжелое генетическое заболевание - «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Эта болезнь постепенно отнимает возможность двигаться, глотать и дышать, при этом, интеллект полностью сохраняется. Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Победить болезнь может только препарат «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей. Необходимую сумму для покупки лекарства нужно собрать до момента, пока малышке исполнится 7 месяцев, т.е. впереди еще 4 месяца для сбора денежных средств. На данный момент удалось собрать 30 миллионов от необходимой суммы.Для того, чтобы помочь семье Гармаевых, можно воспользоваться следующими реквизитами:СБЕРБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )2202201887044796📲89503863174СБЕРБАНК счёт Адисы40817810709167640548СБЕРБАНК ( папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )4173980028315014📲 89516399101СБЕРБАНК ( дедушка Адисы - Андрей Анатольевич В )220220083033557489025324696ВТБ ( мама Адисы- Дарима Андреевна Г )4893470460105726📲89503863174ГАЗПРОМБАНК ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г ) 4249170443427962ТИНЬКОФФ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )5536913926253812ВАЛЮТНЫЙ СЧЁТ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )40817840109162100705PAYPAL ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )фото: pixabay.com