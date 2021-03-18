В Улан-Удэ неизвестный перевел на лечение тяжелобольной Адисы 600 тысяч рублей

Об этом сообщила семья Гармаевых в ежедневном отчете
Накануне родители девочки Адисы опубликовали ежедневный отчет о поступивших деньгах. Как оказалось, неизвестный мужчина перевел девочке 600 тысяч рублей на лечение.
- Подумали, что у нас двоится в глазах. Огромное спасибо! – подблагодарили Гармаевы в соцсетях.
Отметим, родители девочки Адисы со спинально-мышечной атрофией ведут ежедневный отчет, где благодарят всех неравнодушных, сделавших вклад в сбор средств на лечение малышки.
Кто сделал такой большой вклад для девочки – неизвестно. Родителям известно лишь имя благотворителя – Сергей Б.
На сегодняшний день жители Бурятии смогли собрать 33 миллиона рублей. Осталось еще 127 миллионов.
Как ранее сообщал «Номер один», у трехмесячной Адисы тяжелое генетическое заболевание - «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Эта болезнь постепенно отнимает возможность двигаться, глотать и дышать, при этом, интеллект полностью сохраняется. Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Победить болезнь может только препарат «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей. Необходимую сумму для покупки лекарства нужно собрать до момента, пока малышке исполнится 7 месяцев, т.е. впереди еще 4 месяца для сбора денежных средств. На данный момент удалось собрать 30 миллионов от необходимой суммы.
Для того, чтобы помочь семье Гармаевых, можно воспользоваться следующими реквизитами:
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СБЕРБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
2202201887044796
📲89503863174
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СБЕРБАНК счёт Адисы
40817810709167640548
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СБЕРБАНК ( папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )
4173980028315014
📲 89516399101
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СБЕРБАНК ( дедушка Адисы - Андрей Анатольевич В )
2202200830335574
89025324696
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ВТБ ( мама Адисы- Дарима Андреевна Г )
4893470460105726
📲89503863174
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ГАЗПРОМБАНК ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г ) 4249170443427962
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ТИНЬКОФФ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
5536913926253812
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ВАЛЮТНЫЙ СЧЁТ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
40817840109162100705
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PAYPAL ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
garm_darima19@mail.ru
фото: pixabay.com
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