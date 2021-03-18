В Бурятии скучающий сельчанин заставил спасателей пройти 60 км тайги

Он позвонил на номер 112 и соврал, что заблудился на охоте и две ночи провел в лесу



В Бурятии по телефону «Система-112» поступил вызов от 59-летнего мужчины: «Я заблудился. 15 марта, вместе с приятелем, я выехал на снегоходе в селе Онохой на охоту. Две ночи мы провели в лесу, после чего приятель уехал. Сейчас я заблудился и у меня повреждена нога» - рассказал мужчина.



В Заиграевский район выехали четыре спасателя Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Они доехали по заснеженной дороге до указанной потерявшимся точки: примерно 1,5 км выше слияния рек Онохой и Хара-Гулес. Далее продолжили поиски на снегоходе выше по реке Онохой. Примерно на первом километре выше слияния рек Онохой и Ширентуй они встретили охотника, который рассказал, что за последнюю неделю никого там не встречал.



Обследовав местность около трех близлежащих рек, работники службы добрались до базы лесозаготовителей. От них спасатели вновь услышали, что за последнюю неделю никаких охотников они не видели. Поисковики все же направились далее, вдоль реки Хара-Гулес. Они обследовали старые пешие и снегоходные следы и охотничью лыжню. Признаков недавнего пребывания человека обнаружено не было.



Затем им сообщили, что связь в этом районе есть только по ручью за пионерским лагерем «Дружба». Оттуда и мог звонить пострадавший. Этот ручей был обследован. Свежих следов пребывания охотника обнаружено не было.



Работы были закончены по наступлению темного времени суток. Спасатели вернулись на свою базу. На поиски мужчины спасателями было затрачено 10 часов. Поисковая группа обследовала больше 60 километров леса.



Как оказалось позднее, вызов был ложный. Сотрудники МВД посетили квартиру звонившего и обнаружили его там. Мужчина признался участковому уполномоченному полиции, что, находясь у себя дома в селе Верхние Тальцы, ему стало скучно, и он решил позвонить на телефон экстренной службы. Мужчина задержан.



В настоящее время сотрудниками полиции в отношении него составлен административный протокол по статье 19.13 КоАП РФ «Заведомо ложный вызов специализированных служб». Материалы направлены в районный мировой суд для рассмотрения по существу.



Фото: bpso.ru

