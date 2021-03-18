В Улан-Удэ на третьем мосту через Уду не будет лифтов

Вместо них для маломобильных граждан сделают пандусы





Безбарьерная среда строящегося в Улан-Удэ моста через реку Уда будет максимально комфортной, сообщили в проектно-аналитическом комитете мэрии. По инициативе комитета подрядчик - ОАО «Хотьковский автомост» - внесет изменения в проектную документацию – вместо предусмотренных проектом лифтов будут смонтированы пандусы. Основная претензия к лифтам – невозможность функционирования оборудования в сильные морозы.

Напомним, новый мост через реку Уда в створе улиц Сахьяновой и 3-й Транспортной будет сдан в эксплуатацию в 2023 г. Строительство моста позволит разгрузить участки «пр. Автомобилистов» и «пр. 50-летия Октября», что приведет к сокращению времени в пути у автомобилистов, а также снижению концентрации загрязняющих веществ от выхлопов автотранспорта на указанных участках.Фото: мэрия Улан-Удэ