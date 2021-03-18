Роспотребнадзор Бурятии объяснил отмену концерта «Би-2» в Улан-Удэ

В ведомстве сообщили, что все дело в пандемии коронавируса



Роспотребнадзор Бурятии прокомментировал отмену концерта группы «Би-2», который должен был пройти в Улан-Удэ 4 апреля. В ведомстве сослались на указ главы РБ «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019)». Роспотребнадзор отметил, что в республике продолжают действовать ограничения на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий.



- Да, действительно, к нам обращались организаторы концерта группы Би-2 с вопросом о возможности его проведения 4 апреля 2021 года в Улан-Удэ. И нами 3 марта был дан ответ с предложением воздержаться от проведения концерта в начале апреля и перенести его на более поздний период, когда ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекции будет более благоприятной. Эпидситуация в республике на сегодня остаётся еще напряжённой, продолжают сохраняться высокие риски инфицирования, - пояснил руководитель Управления Роспотребнадзора по РБ Сергей Ханхареев.



В то же время в ведомстве затруднились ответить на вопросы, почему в таком случае не было запрещено проведение Чемпионата России по вольной борьбе, состоявшегося в том же Физкультурно-спортивном комплексе неделю назад. Почему Роспотребнадзор Бурятии не запретил проведение фестиваля «Байкальская миля» и грядущей «Байкальской рыбалки»? Ведь там также было и будет массовое скопление людей. И почему другие региональные подразделения того же Роспотребнадзора, в частности, в Иркутске, не запрещали проведение концерта.



Напомним, после известия об отмене концерта многие фанаты музыкальной группы недоумевали, что некоторые массовые мероприятия разрешены, а некоторые – под запретом.



«Борьбу можно, костёр можно, где собиралось 60% населения, а концерт нельзя!». «Борьба, гонки, рыбалка, опера-театры - не отменили, а концерт отменили. Там кто работает вообще в Роспотребнадзоре? Пенсионеры одни, наверное». «Республика не желает, чтобы люди были счастливы и посетили шикарный концерт». «Странно. Улан-Удэ провели борьбу при полной загруженности зала. Типа с тестом на ковид пускали, это культурное событие. Как это понимать? Скоро ещё рыбалка. Охота уже концертов. Год без них», - пишут возмущенные горожане.



Фото: скрин из видео

