В Забайкалье ветеринары «кесарили» кошку

После операции мама Лиза и ее котята чувствуют себя хорошо, наркоз негативного влияния на них не оказал







В Забайкалье в ветеринарную станцию в селе Калга обратилась хозяйка пятилетней кошки по кличке Лиза. Лиза не могла сама окотиться и ей потребовалась помощь специалиста, сообщает официальный краевой портал.



«Кошка поступила в тяжелом состоянии, с потугами. В ходе проведения пальпации установлено наличие двух котят. Принято решение о проведении кесарева сечения. В результате операции на свет появились здоровые котята», - рассказала начальник станции Наталья Павлушкина.



Она отметила, что такого рода операция в ее практике только второй раз. В этом случае роды были осложнены неправильным положением котят.



Ветеринарными специалистами по желанию хозяйки проведена стерилизация кошки. После операции Лиза и котята чувствуют себя хорошо. Наркоз негативного влияния на животных не оказал.



Фото: пресс-служба государственной ветеринарной Забайкальского края



