В Бурятии отловленных собак начали выпускать обратно на улицу

Крупных животных по возможности будут оставлять в приютах



В Улан-Удэ с 1 марта к отлову безнадзорных животных приступила компания «Байкалагроветторг». В ежедневном режиме Комитет городского хозяйства проводит штабы, на которых координируется работа подрядной организации.



Как сообщает пресс-служба мэрии города, всего с 1 марта сотрудники отлова обработали 350 заявок от граждан. Отловлено 261 животное: 48 - в Октябрьском районе, 75 - в Советском, 138 - в Железнодорожном.



- Первую партию – 14 особей, которых отловили и стерилизовали, обязаны согласно закону о гуманном отношении к животным, выпустить в среду обитания. Мы это отрабатываем с приютом «Возрождение», «Байкалагроветторг» оказывает им помощь по строительству вольеров, чтобы хотя бы крупных особей помещать в вольеры, а не выпускать на улицы, - сообщил первый заместитель председателя по жилищно-коммунальному комплексу Александр Тюрюханов.



По его словам, в целом у подрядчика подготовлена база, по работе были замечания - до 1 апреля установлен срок устранить их.



Компания работает по заявительной системе. Заявки принимаются с 8.00 до 18.00 по тел. 603-630, 8-983-42-99-807, 313-314 с указанием адресов нахождения безнадзорных животных.



Фото: администрация Улан-Удэ

