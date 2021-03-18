В Иркутске осужден убийца трех человек

Он приговорен к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима



В Иркутске вынесен приговор 32-летнему Сергею Гуселетову. Он признан виновным в «убийстве двух и более лиц, совершенном с целью скрыть другое преступление» и «угоне транспортного средства», сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.



Следствием и судом установлено, что 23 января 2020 года четверо ранее знакомых мужчин встретились в одном из гаражных боксов города Усть-Илимска. В ходе возникшего между ними конфликта, Гуселетов из имевшегося при себе оружия произвел выстрелы в потерпевших. От полученных повреждений трое мужчин скончались на месте. Затем подозреваемый разлил в гараже бензин и дизельное топливо, поджёг и скрылся с места преступления на автомобиле, принадлежащем одному из потерпевших.



В кратчайшие сроки в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных следователями СК России и сотрудниками полиции, он был задержан.



Приговором Иркутского областного суда Сергей Гуселетов признан виновным. С учетом мнения государственного обвинения ему назначено наказание в виде 21 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.



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