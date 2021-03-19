В Улан-Удэ частные детсады обросли «мутными схемами»

Куда уходят миллионы рублей господдержки, выясняла Счетная палата





Субсидирование частных детсадов – идея, безусловно, хорошая и полезная. Благодаря этому в Бурятии удалось заметно снизить родительскую плату и частично решить проблему нехватки мест в муниципальных дошкольных учреждениях. Однако когда речь заходит об освоении бюджетных миллионов, часто выясняется, что какая-то доля выделенных средств ушла не по адресу. И поддержка частных садов не исключение.

Сегодня республиканский бюджет финансирует частные дошкольные организации по двум направлениям. Первое – возмещение расходов, возникающих при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Второе – финансирование мероприятий по реализации образовательных программ дошкольного образования.Именно на эти цели из бюджета республики выделяются деньги. И именно эти деньги проверила недавно Счетная палата Бурятии. Точнее, то, как именно они расходовались, начиная с 2018 года.Субсидии на присмотр и уход растут ежегодно завидными темпами. Так, в 2018 году из бюджета было выделено 13,8 млн рублей. В 2019 году эта сумма выросла до 31,6 млн рублей, в 2020 году – до 144,9 млн рублей. Количество получателей за эти годы увеличилось с 21 до 81.Поддержка в части образовательных программ повышалась не столь высокими темпами, но все же росла. Это связано с тем, что разработать и утвердить образовательную программу гораздо сложнее. В 2018 году из бюджета выделено 114,4 млн рублей на эти цели, в 2019 – 142,7 млн рублей, в 2020 – 168 млн рублей. Хотя количество получателей выросло ненамного – с 25 до 29.Если суммировать, то деньги получаются немаленькие, речь идет о сумме в более чем полмиллиарда рублей. Так как же ими распорядились чиновники?Под прицел Счетной палаты попало, прежде всего, Министерство образования республики. К нему в придачу зацепило и ряд муниципальных администраций: Кижингинскую, Тарабагатайскую, Иволгинскую и, конечно, столичную Улан-Удэнскую.Прежде всего аудиторы Счетной палаты обращают внимание, что условия по присмотру и уходу у получателей субсидии значительно различаются.«Проверкой установлены факты, когда условия по присмотру и уходу по адресу не созданы, при этом имеются приказы на зачисление детей именно по указанному адресу, табели о посещении детей заполнены также на этот адрес», - говорится в отчете ведомства.Не везде созданы условия для сна детей, соблюдения ими личной гигиены и организации питания, недостаточно кроватей, кабинок, горшков, отсутствуют детские унитазы, раковины…«К примеру, в детском саду по списку детей - 41, а кроваток - 14, кабинок - 26, стульев - 30. В отдельных детских садах при 12-часовом пребывании детей отсутствует ужин или, например, в обед приготовлено только первое блюдо. Приобретаются продукты питания, использование которых в питании детей не допускается», - пишут аудиторы.Кроме того, в информационной системе «Сетевой город. Образование», на основе которой в том числе рассчитываются субсидии, выявлены случаи двойного отражения одних и тех же детей. А это, по мнению проверяющих, «создает риски необоснованного получения субсидий».Следующий пункт, на который обращает внимание Счетная палата, это лицензии. У каждой организации, ведущей образовательную деятельность, таковая лицензия должна иметься. Что же на деле?«Получателями субсидий на дошкольное образование в 2020 году являются 29 частных садов, имеющих лицензию не на все свои подразделения, при этом образовательная услуга оказывается во всех подразделениях, - говорится в отчете ведомства. - Кроме того, даже при наличии лицензии у получателя не созданы условия для образовательного процесса, отсутствуют образовательные программы, не утверждены сетки занятий, отсутствуют журналы проведенных занятий, не имеется технической возможности организации занятий по сетевой форме».То есть субсидия, направленная на то, чтобы частные сады давали детям знания и обучали их по утвержденной программе, по факту ушли тем, кто этих знаний дать не мог.К слову, контролем за тем, как расходуются деньги, по идее, должно было заниматься Министерство образования. Именно оно имеет полномочия по проверке муниципалитетов – районных и городских администраций. Точнее, это даже обязанность правительственных чиновников. Как они с ней справились?«Оценка эффективности использования субсидии муниципальными образованиями, осуществляемая Министерством образования и науки Республики Бурятия… в проверяемый период выполнена формально», - пишут аудиторы.Видимо, снова сработал принцип «и так сойдет», по которому в Бурятии работают немало чиновников. О чем свидетельствуют нарушения, выявляемые Счетной палатой при каждой проверке.В итоге результаты проверки Счетная палата отправила в прокуратуру республики, Роспотребнадзор и МВД по Бурятии. Эти ведомства должны, в свою очередь, уже выяснить, есть ли основания для возбуждения уголовных дел.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: «Номер один»