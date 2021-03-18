В Улан-Удэ с зимней горки упала шестилетняя малышка

С травмами ее госпитализировали в ДРКБ, горка демонтирована



В Улан-Удэ возле одного из домов по улице Жанаева с зимней деревянной горки накануне упала шестилетняя девочка. С различными травмами малышку госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Бурятии.



Омбудсмен Наталья Ганькина обратилась в администрацию Советского района Улан-Удэ с просьбой обследовать горку, установить собственника и установить степень опасности горки для детей.



В кратчайшие сроки специалистами районной администрации проведено обследование горки. Выяснилось, что горка сооружена жителями близлежащих домов без согласования с ответственными организациями и без соблюдения требований безопасности. Опасный объект незамедлительно демонтирован.



Фото: ulan-ude-info.ru

