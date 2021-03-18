В Бурятии хирург с мировым именем спас новорожденного ребенка

Медик по просьбе местных врачей прибыл из Иркутска в Улан-Удэ



Накануне в Детской республиканской клинической больнице иркутский профессор Юрий Козлов провел операцию новорожденному малышу. 16 марта в Республиканском перинатальном центре родился ребенок с артезией пищевода (отсутствие участка пищевода, он заканчивается слепо, не сообщаясь с желудком) – тяжелой аномалией развития, которая без вмешательства привела бы к гибели ребенка в первые дни жизни.



Ребенка перевели в ДРКБ, где после подтверждения диагноза главный врач Анатолий Дмитриев обратился к профессору Юрию Козлову, руководителю Центра хирургии и реанимации новорожденных Ивано-Матренинской клинической детской больницы в городе Иркутск.



- Несмотря на плотный рабочий график, детский хирург с мировым именем сразу отозвался на просьбу провести сложную операцию на месте и без промедления выехал на автомашине в Улан-Удэ. Когда Юрий Андреевич прибыл в больницу, наши врачи уже ждали наготове в Оперблоке. Поэтому операция началась сразу, без минутки промедления. Наши врачи ассистировали профессору, - сообщили сотрудники ДРКБ в социальных сетях.



Как уточнили в ведомстве, выполнена эндохирургическая операция, которая проводится без больших разрезов, через маленькие проколы, путем погружения в плевральную полость, грудную клетку микроскопической камеры и микроскопических элементов. Затем хирург выполнил анастамоз - соединение сегментов пищевода между собой.



- Это первая операция у новорожденного, которая выполняется у нас с помощью торакоскопии. Это большой прорыв! Операция прошла успешно. Сейчас мальчик находится под наблюдением в реанимации, - сообщили в соцсетях ДРКБ.



Коллектив Детской республиканской клинической больницы выразил благодарность иркутскому специалисту.



- Мы сердечно благодарны профессору Юрию Козлову! Ваш приезд не только спас жизнь ребенку, но стал ступенькой повышения мастерства для наших специалистов! – поделились в медучреждении.



фото: inst: @drkb_03