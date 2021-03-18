В Забайкалье назвали стоимость выкупа чумных свиней

За один килограмм живого веса пострадавшим хозяйствам выплатят - 158,29 рубля
В Забайкалье определена точная стоимость отчужденных животных из-за вируса африканской чумы свиней. Согласно данным Забайкалкрайстата, за один килограмм живого веса пострадавшим хозяйствам выплатят - 158,29 рубля, сообщает официальный краевой портал.
«Это средняя цена по Дальневосточному федеральному округу. По сравнению с ценами Центрального и Сибирского федеральных округов она самая высокая», - отметил руководитель государственной ветеринарной службы края Андрей Лим.
Глава Госветслужбы подчеркнул, что в настоящее время продолжает работать комиссия по принятию документов у граждан на возмещение ущерба из-за вируса АЧС. «Работа ведётся. На сегодняшний день принято 79 обращений», - отметил Андрей Лим. Последний день приема документов на выплату компенсации 23 марта.
Как сообщал «Номер один», диагноз «Африканская чума свиней» был лабораторно подтвержден в одном из хозяйств в Чите 3 марта и уже на следующий день были начаты ограничительные мероприятия. А 5 марта в Чите введен режим ЧС, в Читинском районе режим повышенной готовности. Далее 6 марта в очаге, где возникло заболевание, был полностью отчужден скот - 96 голов. В настоящее время ведется уничтожение построек, кормов, инвентаря, проводится дезинфекция.
Согласно ветеринарным правилам, отчуждению подвергнуты все свиньи и мясная продукция из свинины домашнего забоя в радиусе 20 километров от вспышки заболевания. Необходимость ликвидации поголовья в зоне поражения связана с высокой скоростью распространения вируса. Также правилами предписывается исключить кормление животных пищевыми отходами не прошедшими термическую обработку. Африканская чума свиней - опасное для животных заболевание. Человек этим вирусом не болеет, но является переносчиком вируса.
Фото: Госветслужба Забайкальского края
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