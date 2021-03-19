В Мухоршибирском районе Бурятии построят ЦОД

Объем инвестиций составит 900 млн рублей, налоговые платежи - 1 млрд рублей за десять лет



На территории опережающего развития «Бурятия» группа компаний «BitRiver» - крупнейший оператор ЦОД, который специализируется на размещении энергоемкого оборудования - построит ЦОД мощностью 100 МВт и комплексную понижающую трансформаторную подстанцию с 220 кВ до 0,4 кВ. Проект гарантирует стабильную поставку электроэнергии, а также обеспечит сохранность и круглосуточный доступ компаниям-арендаторам к оборудованию и данным.



Об этом рассказал министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Антон Виноградов, выступая на онлайн-форуме «ProДФО - Республика Саха (Якутия)» в секции «Бизнес-климат ДФО», сообщила пресс-служба правительства Бурятии.



Проект будет реализован в 2021 году в Мухоршибирской районе. Соглашением об осуществлении деятельности в рамках ТОР «Бурятия» на реализацию проекта определены капитальные вложения в сумме 691 миллиона рублей. Общий объем инвестиций по проекту составит 900 миллионов рублей при сроке окупаемости менее шести лет. Налоговые платежи и отчисления в бюджеты всех уровней составят более 1 миллиарда рублей за 10 лет.



«Строительство и ввод в эксплуатацию ЦОД даст не только экономическую выгоду региону и стране в целом, но и создаст предпосылки для ускорения социального развития Бурятии за счет тесного сотрудничества с местными образовательными учреждениями: как для подготовки кадров для предприятия, так и для прохождения практики и повышения общего уровня знаний студентов. А также - за счет налоговых и прочих платежей, создания 98 новых рабочих мест. Кроме того, компания имеет успешный опыт работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья, который намерена применить и в данном проекте», - подчеркнул Антон Виноградов.



ЦОД является высокотехнологичным, инновационным предприятием, не выделяющим в атмосферу, почву или водные ресурсы загрязнений. Более того, разрабатываемые внутри компании технологии охлаждения энергоемкого оборудования, имеют закрытый, замкнутый цикл. ЦОД будет полностью соответствует требованиям российского природоохранного законодательства.



«ProДФО» — это серия онлайн-форумов, где на одной площадке власть, население, эксперты и СМИ открыто обсуждают проблемы регионов ДФО и вместе ищут пути их решения, темы развития Дальнего Востока и новые вызовы, стоящие перед ним. Все форумы посвящены разным темам, основанным на самых острых для ДФО вопросах и проблемах. Они пройдут почти во всех регионах Дальнего Востока. Участниками форума станут губернаторы дальневосточных регионов, представители органов власти, главные федеральные и региональные эксперты из разных сфер, бизнес-сообщества, журналисты и блогеры.



Организаторы серии форумов ProДФО – аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, некоммерческая организация «Фонд развития социальных инициатив» и корпорация «Синергия».



Фото: egov-buryatia.ru

