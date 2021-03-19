В Бурятии суточный прирост заражений COVID-19 упал почти до 60

Общее число зарегистрировано лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 35 354



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 35 354. Это на 63 случая больше, чем было в четверг, 54% (18 739) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 752 человека, двое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 63 новых случаев коронавируса: 50 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2 164 человек.



В стационарах получают лечение 634 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 467. В отделениях реанимации находится 69 пациентов (из них старше 65 лет – 45), на ИВЛ 36 пациентов (из них старше 65 – 18), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 21.



Амбулаторное лечение проходят 519 пациентов с COVID-19, наблюдается 59 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 33 449 (+101) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 909 коек, занято – 634, свободно – 275 коек. Занятость коечного фонда составляет 69,7%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 030 человек, с нарастающим итогом – 882 457 человек.



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