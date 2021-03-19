Жители Бурятии рванули в Турцию

Туроператоры отмечают возросший спрос на путевки





Туроператоры Бурятии накануне отпускного сезона начали отмечать возросший спрос жителей республики в связи с постепенной либерализацией въезда в туристические страны. Прежде всего, туристов интересуют Тайланд и Турция.

Так, Тайланд с 1 апреля вдвое сокращает период обязательного карантина для приезжающих в страну иностранцев, которым сделали прививки от коронавируса. Послабление коснется туристов, кто пройдет вакцинацию не позднее чем за три месяца до поездки, сообщают в Минздраве страны. Им также нужно будет предъявить отрицательный тест на COVID-19.Напомним, что фанатеющие от Тайланда бурятские туристы попадают туда окружным путем и через двухнедельный карантин в «антиковидных» отелях. Где люди вынуждены этот срок сидеть в своих номерах в Тайланде и оплачивать привозимую еду и проживание. Пока по окончании изоляции тесты на ковид не покажут отрицательный результат.О мытарствах бурятских туристов в добровольной «тюрьме» недавно рассказал в своем аккаунте в Facebook известный бурятский поэт Юрий Ботоев. Как отмечает улан-удэнец, если ехать в одиночку или парами, то особой разницы, где проводить изоляцию, нет, но вот туристам с детьми приходится несладко. Ведь любой выход в период карантина даже в коридор грозит нешуточными штрафами, а долгую изоляцию многие дети переносят плохо.Исключение составят специалисты по ИТ-технологиям и фрилансеры, работающие в удаленном доступе, они, по словам Ботоева, добровольное заточение переносят нормально.Тем не менее сокращение карантина для привитых туристов пока не приведет к росту спроса, считают туроператоры Бурятии.- Пока о Тайланде можно забыть, поскольку даже недельный карантин в отеле выдержит не каждый, да и нет туда прямых рейсов, а лететь до Москвы и далее круговым путем добираться через Дубай в Бангкок это не вариант, - считает менеджер по туризму Мария Широкова. - Другое дело - Турция, она на фоне спада пандемии открыла свои курорты и сегодня снимает мировые туристические «сливки».Для визита в эту страну достаточно предъявить отрицательный тест на ковид без какого-либо карантина.- С 23 марта из Иркутска в Турцию начнут летать беспосадочные рейсы в Анталью. Стоимость туров с перелетом из Иркутска и проживанием в 5-звездочных отелях по системе «все включено» начинается от 40 тыс. рублей на человека, - говорит Мария.Как отмечается, в Турции уже в марте тепло, и спрос наших туристов переориентировался на эту страну. Кроме того, туроператоры ждут открытия круглогодичного Египта, куда также планируется запустить чартеры.Служба информации «Номер один»Фото: pixabay.com