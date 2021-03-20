Нелегальный гостиничный бизнес в Бурятии достиг 60 процентов

По республике разбросана масса гостевых домов, хозяева которых нигде официально не зарегистрированы и работают нелегально



В Бурятии по состоянию на февраль 2021 года официально насчитывалось 539 коллективных средств размещения (гостиницы и т. д.). Туризм в республике развивается, в некоторых популярных местах отдыха число местных жителей в высокий летний сезон на порядок меньше числа клиентов гостевых домов, турбаз и других точек. По республике разбросана масса гостевых домов, хозяева которых нигде официально не зарегистрированы и работают нелегально. И данную проблему никак не могут решить.



Нездоровая конкуренция



Самое острое положение сложилось в Тункинском районе. Также это нелегальное явление заметно распространено в Кабанском, Прибайкальском, Баргузинском районах. Развитие туризма - один из приоритетов Бурятии. Цивилизованный отдых, налоги, официальные рабочие места очень важны для туристического имиджа и экономики республики.



Проблема легализации стара и существует не только в Бурятии. Проходит год за годом, а положительного перелома нет. В очередной раз вопрос был поднят в парламенте республики на недавней сессии. Все понимают, что владельцы нелегальных гостевых домов ведут скрытную деятельность не потому, что являются матерыми преступниками. Выступление Николая Дашеева, депутата Хурала от Тункинского района, лишний раз подтвердило это.



«Это системная проблема. Те меры поддержки, которые на сегодняшний день для туристической отрасли есть, люди, когда смотрят на то, что мы положили в закон, те условия, они понимают, что это им невыгодно. И эти меры поддержки нивелируются на сегодняшний день», - сказал парламентарий.



По его информации, в Тункинском районе официально зарегистрированы 84 гостиницы, соседствующих с обширным «черным рынком» гостевых домов. «Они оплачивают налоги как юридические лица и как юридические лица платят за вывоз твердых коммунальных отходов. А остальные гостевые дома, например, за вывоз мусора, оплачивают фактически как за физлицо», - привел пример депутат.



Он попросил Минэкономики и Минтуризма усилить работу в данном направлении.



«Чтобы уже какое-то четкое понимание было. Потому что люди не хотят выходить из тени на сегодняшний день. Условия надо создать», - обратился Николай Дашеев к министру экономики республики Екатерине Кочетовой в ходе обсуждения одного из вопросов повестки сессии.



Черный рынок гостиничных услуг подрывает работу определенного сегмента белого рынка. Незарегистрированные гостевые дома Бурятии в своей массе, конечно, незатейливы и не могут конкурировать с сервисом современных гостиниц, но в более низких ценовых категориях их влияние заметно.



Осенью 2020 года Общественный совет при бурятском УФАС прямо указал, что официальный турбизнес вынужден брать в расчет наличие нелегальных конкурентов и выдерживать соответствующие цены. Это неравноправная, нездоровая конкуренция. Легальный бизнес соблюдает предписанные ему законы, отвечает по наложенным на него обязательствам, а нелегальный бизнес нет.



Официальный турбизнес несет расходы по тарифам для юрлица, а хозяева нелегальных точек оплачивают и электричество, и вывоз ТКО как физическое лицо, что намного дешевле, также констатировал Совет и отметил, что легальные турпредприниматели подобной конкуренции не выдерживают и либо закрываются, либо тоже уходят в теневой бизнес.



- Я не согласна с депутатом в части того, что меры поддержки, оказанные туротрасли в 2020 году в связи с пандемией, нивелируются. Статистика подтверждает, и мы видим, что субсидии стимулировали небольшой, но рост предпринимателей в сфере туризма. Вопрос немного в другом. Предпринимательское сообщество обеспокоено тем, что с окончанием моратория, объявленного на время пандемии, вся махина проверяющих органов может обрушиться на тех, кто выжил в сложных условиях, сохранил рабочие места. А это официально зарегистрированные ИП и ООО. А их соседа за забором, принимающего у себя туристов, демпингующего, даже самозанятым не удосужившегося зарегистрироваться, не трогает ни полиция, ни природоохранная прокуратура, ни местная власть. Это не способствует развитию отрасли в целом. Мы давно говорим об этом и вправе требовать внятной и четкой позиции по этому вопросу от проверяющих органов, правительства и Минтуризма, - говорит предприниматель Марина Бутюгова, руководитель комитета по предпринимательству в сфере туризма ТПП Бурятия.



Гостевые дома в клубке проблем



Говоря о гостевых домах, надо иметь в виду следующее.



- Понятия «гостевой дом» в законодательстве вообще не существует. Есть «гостиница, средство размещения». Это, на наш взгляд, требует правовой определенности. Например, пишут о развитии сельского туризма, но ничего не говорят о сельском гостевом доме. И сейчас резонно ставится вопрос о туристском жилье, - отмечает Марина Бутюгова.



В числе предложений общественников создать региональный реестр туристского жилья, а также инициировать корректировку постановления правительства РФ «Об утверждении Положения о классификации гостиниц» в части введения термина «малое средство размещения».



Отдельные общественники выдвигают в адрес Минтуризма республики интересное предложение – провести полную инвентаризацию туристской отрасли к 100-летию образования республики (2023 год), а также внедрить в сфере туризма региональную систему качества, что позволит обозначить стандарты качества услуг, опираясь на региональные особенности. Унификация требований к услугам выглядит, кстати, вполне резонно.



- Все, кто оказывает услуги в турбизнесе, представляют лицо нашей республики. И какое мнение останется у гостей от сервиса, требует внимания не меньшего, чем инвестиции в эту отрасль. Я считаю, что не имеет смысла бороться с теми, кто неофициально зарабатывают деньги на работе с отдыхающими. Пришло время выстроить нормальные правила работы с ними на всех уровнях. Никто не запрещает сдавать дом, квартиру в аренду, но вы зарегистрируйтесь как самозанятые, ИП, не скрывайтесь. Но люди даже этого не желают делать, - продолжает Марина Бутюгова.



У самозанятых есть свои ограничения, но во многих случаях можно работать именно в данном статусе.



Каждый земельный участок имеет свое целевое назначение. Гостевые дома в Бурятии располагаются обычно на земельных участках, выделенных под ИЖС. Использовать такие участки под гостиницы незаконно, но, увы, земельный контроль во многих муниципалитетах поставлен недостаточно хорошо.



- Безусловно, что легальная деятельность коллективного средства размещения - это налоги, зачастую другие тарифы на электроэнергию. И штрафы в случае нарушений тоже другие. Кроме того, там, где организовывается питание туристов, есть кафе, обязательно наличие лицензированной скважины, централизованного водоснабжения, - перечисляет Марина Бутюгова.



Хороший пример



Если во дворе легального гостевого дома есть используемая скважина, то вокруг нее должна быть санитарная зона, которую на небольшом участке просто невозможно организовать. В общем, контролирующие органы предъявят строгие требования. А скважину во дворе частника, нелегально принимающего отдыхающих, не проверяют.



Проблема водоснабжения, канализации, мусора - боль туристических поселков.



В Горячинске (Прибайкальский район) проблему воды хотят решить, организовав центральный водопровод. В апреле обещают подготовить проектно-сметную документацию. Построить водопровод хотят к концу следующего года.



В Бурятии требуется создать условия, чтобы переход в легальный статус и работа в нем стали для «черного сектора» бурятского турбизнеса привлекательными. Надо заинтересовать хозяев подпольных гостевых домов в выходе в легальное поле деятельности. Сегодня этого нет.



- Например, зонирование территории. Есть муниципалитеты, которые при зонировании территории туристических поселков учли места расположения нелегальных гостевых домов. Прямо целыми улицами, кварталами выделили места, где допускается одновременно и ИЖС, и рекреация, и предпринимательская деятельность. По каждому гостевому дому, который там расположен и хочет выйти в легальное поле, владелец может легко изменить назначение участка: надо просто подать заявление в МФЦ об изменении целевого назначения всего участка или его части. Но это не везде так легко сделать. Минстрой выделял муниципалитетам субсидии на доработку Правил землеустройства. Некоторые воспользовались этой возможностью, а кто-то нет, - сообщает Марина Бутюгова.



По оценке нашей собеседницы, из общего числа коллективных средств размещения в республике около 60 % находится в нелегальном поле.



Петр Санжиев «Номер один».

Фото: "Номер один"

