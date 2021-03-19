Монголия отметила 100-летие Вооруженных Сил

В Улан-Баторе был произведен 21 артиллерийский залп из семи орудий



Монголия отметила вчера День монгольского солдата и 100-летие создания Вооруженных Сил страны. В честь этого праздника на главной площади столицы страны был поднят государственный флаг Монголии и прозвучал гимн, во время которого произведен 21 артиллерийский залп из семи орудий, сообщает



18 марта 1921 года Народная армия во главе с полководцем Дамдины Сухэ-Батором освободила город Хиагт от китайского гарнизона и установила первую победу революции. Именно отсюда современная Монгольская народная армия начала свою первую эстафету победы за независимость страны, создав Вооруженные Силы, и начала свой исторический путь.



В 1946 году постановлением Президиума Малого Хурала МНР было принято решение отмечать этот день как праздник Монгольской народно-революционной армии и сделать его выходным днем для военнослужащих. Согласно постановлению, с 1947 года военнослужащие, работающие в оборонном секторе страны, стали отмечать этот день как свой праздник. Позже название этого дня несколько раз менялось, например, День солдата Народной армии, Монгольской народной армии и Монгольского солдата народной армии.



Согласно закону «О государственных праздниках и знаменательных датах», принятому в 2003 году, 18 марта отмечался как День Вооруженных Сил, а в 2011 году, в результате внесения поправок в этот закон, этот день стал отмечаться как День монгольского солдата.



Фото: montsame.mn Монголия отметила вчера День монгольского солдата и 100-летие создания Вооруженных Сил страны. В честь этого праздника на главной площади столицы страны был поднят государственный флаг Монголии и прозвучал гимн, во время которого произведен 21 артиллерийский залп из семи орудий, сообщает МОНЦАМЭ 18 марта 1921 года Народная армия во главе с полководцем Дамдины Сухэ-Батором освободила город Хиагт от китайского гарнизона и установила первую победу революции. Именно отсюда современная Монгольская народная армия начала свою первую эстафету победы за независимость страны, создав Вооруженные Силы, и начала свой исторический путь.В 1946 году постановлением Президиума Малого Хурала МНР было принято решение отмечать этот день как праздник Монгольской народно-революционной армии и сделать его выходным днем для военнослужащих. Согласно постановлению, с 1947 года военнослужащие, работающие в оборонном секторе страны, стали отмечать этот день как свой праздник. Позже название этого дня несколько раз менялось, например, День солдата Народной армии, Монгольской народной армии и Монгольского солдата народной армии.Согласно закону «О государственных праздниках и знаменательных датах», принятому в 2003 году, 18 марта отмечался как День Вооруженных Сил, а в 2011 году, в результате внесения поправок в этот закон, этот день стал отмечаться как День монгольского солдата.Фото: montsame.mn