Сексуальные извращения

Откуда родом эти отклонения и можно ли к ним адаптироваться?



В нашей обыденной жизни мы смеемся, когда слышим истории об эксгибиционистах или фетишистах, нам весело, оттого что они ведут себя не так, как заведено в обществе. Мы считаем их ненормальными. Отчасти так и есть, это больные люди, страдающие расстройствами сексуального предпочтения. О сексуальных отклонениях, их возникновении и способах адаптации к ним расскажет психолог-сексолог Оксана Огнева.



Сексуальные права человека



- Оксана Александровна, некоторые люди в сексуальном плане подвержены неким особенностям. Одни собирают дамские трусики, другие подглядывают в женских туалетах, третьи переодеваются в одежду противоположного пола. Расскажите, что это за особенности и как они соотносятся с нормой?



- Для начала давайте разберемся, что есть норма. Нормально то, что не нарушает ничьи права и свободы. Мало кто знает, что человек имеет сексуальные права. Всемирная сексологическая ассоциация на конгрессе в Валенсии в 1997 году приняла декларацию сексуальных прав, где говорится, что сексуальность - органическая часть личности любого человеческого существа, а сексуальные права принадлежат к числу фундаментальных и всеобщих прав человека. В России признаются и гарантируются сексуальные права и свободы граждан согласно общественным принципам и нормам международного права в соответствии с Конституцией РФ.



В сексологии не существует объективной нормы как таковой, она очень условна. Геннадий Дерягин, доктор медицинских наук, профессор, криминальный сексолог, дает такое определение: условная сексуальная норма - это среднестатистическая величина наиболее приемлемых и употребляемых форм полового поведения представителями конкретного общества, существующего в определенных этнокультуральных и исторических рамках. Что это значит? В разных временных отрезках, в различных обществах и культурах сексуальная норма будет различна. Если в Европе считается нормой половой акт между мужчиной и женщиной в так называемой миссионерской позе, то, например, в арабском мире нормой является коленно-локтевая поза.



Россия на протяжении 20 века пережила несколько переломных моментов, связанных с изменениями в сексуальности. С революцией 1917 года на второй план отошла мелкобуржуазная пуританская сексуальность, до 1934 года было некоторое послабление в этой сфере, разрешены нудистские движения, гомосексуализм. Однако далее начались гонения на геев, в Уголовном кодексе появилась статья «Мужеложство», действовавшая вплоть до 1993 года. Если смотреть регионально, то, например, в Москве сейчас считается нормальным открытое проявление своей сексуальной ориентации, в то время как у нас на это люди все еще остро реагируют.



Если говорить о том, что в целом является нормой в России, то это пенильно-вагинальный, оральный контакт и физиологическая мастурбация. Статистика утверждает, что примерно 90% мужчин и 2/3 женщин рано или поздно занимались мастурбацией. Это продиктовано природой - естественная потребность человека в изучении себя, снятие напряжения. Грубо говоря, 90% населения не могут иметь психические отклонения, соответственно, они нормальны.



Расстройства сексуального предпочтения



- Всегда ли то, что выходит за рамки нормы, извращения?



- Нужно понимать, что есть люди, страдающие психическими расстройствами, они больны, а есть те, у кого отмечается отклоняющееся, девиантное поведение, так называемые «пограничники». Это довольно большая группа людей, они имеют в своем половом поведении некие особенности, которые не нарушают чужие сексуальные права и свободы, закрепленные в Декларации.



Грубо говоря, у каждого из нас в той или иной степени есть те или иные отклонения. У известного психиатра, сексолога Сергея Агаркова есть прекрасная работа - диссертация на тему «Сексуальная дезадаптация в супружеских отношениях». Она посвящена тому, как сделать так, чтобы не страдать от имеющихся у человека сексуальных отклонений, не относиться к этому агрессивно, а адаптироваться к ним в жизни. Ученый приводит интересный пример: два партнера, совпавшие по своим сексуальным отклонениям, могут составить идеальную пару, они никогда не расстанутся, потому что понимают и дополняют друг друга.



Человек должен понимать, что с ним происходит, разбираться в себе. Потому я и говорю о том, как важно знать все о своем психосексуальном развитии, о своих особенностях, для того чтобы это не вызывало дискомфорта, чтобы адаптироваться к себе.



Если мы говорим о тяжелых формах извращений, психических заболеваниях, то должны адресовать свои вопросы психиатру. Эти заболевания представлены в Международной квалификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). В подразделе F-65 есть перечень расстройств сексуального предпочтения, такие как фетишизм, фетишистский трансвестизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилия, садомазохизм и другие расстройства.



- Многие читатели удивятся, узнав, что фетишизм – это заболевание.



- Парафилия (расстройство сексуального предпочтения) – тяжелое заболевание, оно носит навязчиво повторяющийся характер, это обсессивно-компульсивное расстройство личности. То есть в момент совершения этих действий люди себя не контролируют, у них происходит сужение сознания, они не понимают, что делают, не в состоянии прогнозировать последствия своих действий, более того, после их совершения, как правило, не могут их вспомнить.



Например, вуайеризм (в обывательском понимании подглядывание) – это клиническое расстройство. Это люди, которые смотрят на жизнь через замочную скважину. Период подглядывания все мы проходили в детстве. Помните, в школе мальчишки с криками забегали в девичью раздевалку или со смехом впихивали кого-то из парней в женский туалет. Для возраста 13 - 14 лет это нормально, все понимают, что так делать нельзя, но для развития подросткам это необходимо. Однако представим, человек вышел из возраста пубертата и понял, что не может жить без того, чтобы не подглядывать.



- Каким образом он реализует свои желания?



- Заходит на порносайты, устанавливает камеры в женских раздевалках или туалетах. Без этого он не получает мощной психосексуальной разрядки. В тяжелых формах это напряжение влияет на качество его жизни. Страдает и семья, и жена, и работа. В социальном плане человек не может полноценно функционировать.



Женщины-эксгибиционисты



Здесь следует отметить, что любая парафилия имеет разные степени. При легкой степени человек испытывает стресс от легких периодических парафильных побуждений, но сдерживает их. Понимает свои сексуальные фантазии, осознает их, в состоянии это контролировать и притормаживать. Например, он может найти женщину, которой нравится, что за ней подсматривают. Вместе им будет комфортно, они никому не мешают и прекрасно себя чувствуют. Средняя тяжесть парафилии отличается тем, что личность изредка реализует свои парафильные побуждения и не может удерживать себя постоянно. Тяжелая степень – когда парафильные побуждения реализуются все время.



- Почему и как случается, что, к примеру, подглядывание превращается в диагноз? Как закрепляется это поведение?



- Для каждого человека, страдающего парафилией, это будет абсолютно индивидуальная история. Здесь нет шаблона, который можно приложить и сказать, что вот этот путь однозначно приведет к извращению. Нарушение, сбой может произойти на любом этапе развития человека, повлиять может множество факторов. Заблуждением будет мнение, что если мама застала сына за подглядыванием, то в дальнейшем он будет страдать вуайеризмом. Или если человек страдает садомазохизмом, то его в детстве били. Такое объяснение слишком примитивно.



Нарушения могут произойти даже в момент зачатия и развития плода внутриутробно, что подтверждено эмпирически. Кстати, мужчины больше подвержены парафилии. Возвращаясь к онтогенезу, можно сказать, что формирование мужского плода содержит больше патологических нарушений.



Если говорить об эксгибиционизме, то к нему более склонны мужчины, хотя в последние года им стали страдать и женщины. Дело в том, что сейчас женское обнаженное тело стало одобряемо обществом. Телевидение, реклама, интернет активно эксплуатируют этот образ. Женщины выставляют свое фото в Сети, считают лайки и постепенно становятся зависимыми от обратной связи – откликов и слов восхищения. Нет лайков в инстаграме - впадают в депрессию.



Как с этим жить?



- Можем ли мы предупредить развитие сексуальных извращений?



- Конечно, легче предупредить заболевание, чем его лечить. И здесь я снова возвращаюсь к тому, как важно знать законы психосексуального развития человека, понимать, как устроена психика. Половое просвещение поможет вовремя увидеть отклонения, найти, откуда идет фиксация на парафилии, понять, что происходит, и тогда у человека есть шанс пойти по другому пути развития и вовремя адаптироваться.



Профессор Лев Щеглов выделил четыре основных варианта приспособления личности к сексуальному отклонению. Первое – это признание. Человек принимает свои сексуальные особенности. Это в определенной мере защищает его от глубоких переживаний, приводящих к депрессии и неврозам. Этот вариант чаще наблюдается при девиациях, которые могут быть приемлемы партнером – гомосексуальность, трансвестизм, садомазохистские наклонности.



Второй вариант – согласие. Это частичное примирение личности со своими особенностями. Человек относится к ним противоречиво: с одной стороны, смиряется с ними, с другой – оценивает как предосудительные. В силу этого он имеет силы и возможность регулировать свои сексуальные потребности, ограничиваясь фантазиями. В супружестве он удовлетворяет сексуальные потребности нормальным образом, но дает волю своим особенностям с проститутками.



Третий вариант – защита. Здесь речь идет о возникновении психологической защиты перед не принимаемыми личностью сексуальными наклонностями. В результате возникает конфликт: влечение противоречит моральному противодействию. Так как полностью подавить влечение не удается, отклоняющаяся сексуальность переживается как нечто чуждое. Поэтому можно встретить садистские наклонности в сексе у человека мягкого, добродушного, робкого и стыдливого.



Вариант четвертый – вытеснение. Полное подавление сексуальных наклонностей достигается за счет переключения их в несексуальную сферу жизни. Например, мужчина с садистскими сексуальными наклонностями их полностью подавляет, сексуальная жизнь у него протекает без отклонений, но по отношению к близким действия и поступки носят неосознаваемый, но явно садистский характер. Вытесненная гомосексуальность может проявляться только как исчезновение потенции при попытке гетеросексуальных контактов.

Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

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Фото: pixabay.com

В нашей обыденной жизни мы смеемся, когда слышим истории об эксгибиционистах или фетишистах, нам весело, оттого что они ведут себя не так, как заведено в обществе. Мы считаем их ненормальными. Отчасти так и есть, это больные люди, страдающие расстройствами сексуального предпочтения. О сексуальных отклонениях, их возникновении и способах адаптации к ним расскажет психолог-сексолог Оксана Огнева.- Для начала давайте разберемся, что есть норма. Нормально то, что не нарушает ничьи права и свободы. Мало кто знает, что человек имеет сексуальные права. Всемирная сексологическая ассоциация на конгрессе в Валенсии в 1997 году приняла декларацию сексуальных прав, где говорится, что сексуальность - органическая часть личности любого человеческого существа, а сексуальные права принадлежат к числу фундаментальных и всеобщих прав человека. В России признаются и гарантируются сексуальные права и свободы граждан согласно общественным принципам и нормам международного права в соответствии с Конституцией РФ.В сексологии не существует объективной нормы как таковой, она очень условна. Геннадий Дерягин, доктор медицинских наук, профессор, криминальный сексолог, дает такое определение: условная сексуальная норма - это среднестатистическая величина наиболее приемлемых и употребляемых форм полового поведения представителями конкретного общества, существующего в определенных этнокультуральных и исторических рамках. Что это значит? В разных временных отрезках, в различных обществах и культурах сексуальная норма будет различна. Если в Европе считается нормой половой акт между мужчиной и женщиной в так называемой миссионерской позе, то, например, в арабском мире нормой является коленно-локтевая поза.Россия на протяжении 20 века пережила несколько переломных моментов, связанных с изменениями в сексуальности. С революцией 1917 года на второй план отошла мелкобуржуазная пуританская сексуальность, до 1934 года было некоторое послабление в этой сфере, разрешены нудистские движения, гомосексуализм. Однако далее начались гонения на геев, в Уголовном кодексе появилась статья «Мужеложство», действовавшая вплоть до 1993 года. Если смотреть регионально, то, например, в Москве сейчас считается нормальным открытое проявление своей сексуальной ориентации, в то время как у нас на это люди все еще остро реагируют.Если говорить о том, что в целом является нормой в России, то это пенильно-вагинальный, оральный контакт и физиологическая мастурбация. Статистика утверждает, что примерно 90% мужчин и 2/3 женщин рано или поздно занимались мастурбацией. Это продиктовано природой - естественная потребность человека в изучении себя, снятие напряжения. Грубо говоря, 90% населения не могут иметь психические отклонения, соответственно, они нормальны.- Нужно понимать, что есть люди, страдающие психическими расстройствами, они больны, а есть те, у кого отмечается отклоняющееся, девиантное поведение, так называемые «пограничники». Это довольно большая группа людей, они имеют в своем половом поведении некие особенности, которые не нарушают чужие сексуальные права и свободы, закрепленные в Декларации.Грубо говоря, у каждого из нас в той или иной степени есть те или иные отклонения. У известного психиатра, сексолога Сергея Агаркова есть прекрасная работа - диссертация на тему «Сексуальная дезадаптация в супружеских отношениях». Она посвящена тому, как сделать так, чтобы не страдать от имеющихся у человека сексуальных отклонений, не относиться к этому агрессивно, а адаптироваться к ним в жизни. Ученый приводит интересный пример: два партнера, совпавшие по своим сексуальным отклонениям, могут составить идеальную пару, они никогда не расстанутся, потому что понимают и дополняют друг друга.Человек должен понимать, что с ним происходит, разбираться в себе. Потому я и говорю о том, как важно знать все о своем психосексуальном развитии, о своих особенностях, для того чтобы это не вызывало дискомфорта, чтобы адаптироваться к себе.Если мы говорим о тяжелых формах извращений, психических заболеваниях, то должны адресовать свои вопросы психиатру. Эти заболевания представлены в Международной квалификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). В подразделе F-65 есть перечень расстройств сексуального предпочтения, такие как фетишизм, фетишистский трансвестизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилия, садомазохизм и другие расстройства.- Парафилия (расстройство сексуального предпочтения) – тяжелое заболевание, оно носит навязчиво повторяющийся характер, это обсессивно-компульсивное расстройство личности. То есть в момент совершения этих действий люди себя не контролируют, у них происходит сужение сознания, они не понимают, что делают, не в состоянии прогнозировать последствия своих действий, более того, после их совершения, как правило, не могут их вспомнить.Например, вуайеризм (в обывательском понимании подглядывание) – это клиническое расстройство. Это люди, которые смотрят на жизнь через замочную скважину. Период подглядывания все мы проходили в детстве. Помните, в школе мальчишки с криками забегали в девичью раздевалку или со смехом впихивали кого-то из парней в женский туалет. Для возраста 13 - 14 лет это нормально, все понимают, что так делать нельзя, но для развития подросткам это необходимо. Однако представим, человек вышел из возраста пубертата и понял, что не может жить без того, чтобы не подглядывать.- Заходит на порносайты, устанавливает камеры в женских раздевалках или туалетах. Без этого он не получает мощной психосексуальной разрядки. В тяжелых формах это напряжение влияет на качество его жизни. Страдает и семья, и жена, и работа. В социальном плане человек не может полноценно функционировать.Здесь следует отметить, что любая парафилия имеет разные степени. При легкой степени человек испытывает стресс от легких периодических парафильных побуждений, но сдерживает их. Понимает свои сексуальные фантазии, осознает их, в состоянии это контролировать и притормаживать. Например, он может найти женщину, которой нравится, что за ней подсматривают. Вместе им будет комфортно, они никому не мешают и прекрасно себя чувствуют. Средняя тяжесть парафилии отличается тем, что личность изредка реализует свои парафильные побуждения и не может удерживать себя постоянно. Тяжелая степень – когда парафильные побуждения реализуются все время.- Для каждого человека, страдающего парафилией, это будет абсолютно индивидуальная история. Здесь нет шаблона, который можно приложить и сказать, что вот этот путь однозначно приведет к извращению. Нарушение, сбой может произойти на любом этапе развития человека, повлиять может множество факторов. Заблуждением будет мнение, что если мама застала сына за подглядыванием, то в дальнейшем он будет страдать вуайеризмом. Или если человек страдает садомазохизмом, то его в детстве били. Такое объяснение слишком примитивно.Нарушения могут произойти даже в момент зачатия и развития плода внутриутробно, что подтверждено эмпирически. Кстати, мужчины больше подвержены парафилии. Возвращаясь к онтогенезу, можно сказать, что формирование мужского плода содержит больше патологических нарушений.Если говорить об эксгибиционизме, то к нему более склонны мужчины, хотя в последние года им стали страдать и женщины. Дело в том, что сейчас женское обнаженное тело стало одобряемо обществом. Телевидение, реклама, интернет активно эксплуатируют этот образ. Женщины выставляют свое фото в Сети, считают лайки и постепенно становятся зависимыми от обратной связи – откликов и слов восхищения. Нет лайков в инстаграме - впадают в депрессию.- Конечно, легче предупредить заболевание, чем его лечить. И здесь я снова возвращаюсь к тому, как важно знать законы психосексуального развития человека, понимать, как устроена психика. Половое просвещение поможет вовремя увидеть отклонения, найти, откуда идет фиксация на парафилии, понять, что происходит, и тогда у человека есть шанс пойти по другому пути развития и вовремя адаптироваться.Профессор Лев Щеглов выделил четыре основных варианта приспособления личности к сексуальному отклонению. Первое – это признание. Человек принимает свои сексуальные особенности. Это в определенной мере защищает его от глубоких переживаний, приводящих к депрессии и неврозам. Этот вариант чаще наблюдается при девиациях, которые могут быть приемлемы партнером – гомосексуальность, трансвестизм, садомазохистские наклонности.Второй вариант – согласие. Это частичное примирение личности со своими особенностями. Человек относится к ним противоречиво: с одной стороны, смиряется с ними, с другой – оценивает как предосудительные. В силу этого он имеет силы и возможность регулировать свои сексуальные потребности, ограничиваясь фантазиями. В супружестве он удовлетворяет сексуальные потребности нормальным образом, но дает волю своим особенностям с проститутками.Третий вариант – защита. Здесь речь идет о возникновении психологической защиты перед не принимаемыми личностью сексуальными наклонностями. В результате возникает конфликт: влечение противоречит моральному противодействию. Так как полностью подавить влечение не удается, отклоняющаяся сексуальность переживается как нечто чуждое. Поэтому можно встретить садистские наклонности в сексе у человека мягкого, добродушного, робкого и стыдливого.Вариант четвертый – вытеснение. Полное подавление сексуальных наклонностей достигается за счет переключения их в несексуальную сферу жизни. Например, мужчина с садистскими сексуальными наклонностями их полностью подавляет, сексуальная жизнь у него протекает без отклонений, но по отношению к близким действия и поступки носят неосознаваемый, но явно садистский характер. Вытесненная гомосексуальность может проявляться только как исчезновение потенции при попытке гетеросексуальных контактов.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru Фото: pixabay.com