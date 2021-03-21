В Бурятии повар получила травму в школе и не может добиться справедливости

Женщина пришла на работу, поднялась на стремянку, чтобы повесить тюль на окна, и упала с лестницы



Галину Трупакову летом 2020 года, по ее словам, руководство Новосретенской школы (Бичурский район) вызвало на помощь. Женщина пришла на работу, поднялась на стремянку, чтобы повесить тюль на окна, и упала с лестницы. Падение не прошло без последствий – в Республиканской больнице поставили диагноз «компрессионный перелом позвонка поясничного отдела». Сейчас женщина продолжает лечение, а школа всеми силами пытается откреститься от инцидента.



«Упала дома»



Галина Трупакова работает поваром в Новосретенской школе. 17 июля 2020 года, несмотря на отпуск, ее вызвали в школу помогать с ремонтом. Галина Ефимовна не отказала. Пришла, взобралась на стремянку и начала вешать тюль на окнах в столовой. В это время с правой стороны на нее сорвался карниз, женщина потеряла равновесие и упала на пол.



- Это произошло около 15.00. Мама упала и не могла встать, у нее сильно поднялось давление. Вокруг засуетились люди, директор школы вызвала скорую, - рассказывает Кирилл, сын Галины Трупаковой.



Женщину увезли в Бичурскую ЦРБ. Там, по словам Кирилла, матери сделали рентген и сказали, что открытых переломов нет. Тем не менее пострадавшую положили в хирургическое отделение.



- Когда мама была в больнице, ей принесли приказ об отпуске и настояли на том, чтобы она его подписала. Якобы с 1 июля по 17 августа она находилась в отпуске, - говорит Кирилл.



Через две недели женщине дали направление на МРТ и выписали, но ее продолжали беспокоить сильные боли. Исследование МРТ, сделанное в Республиканской больнице, показало компрессионный перелом позвонка поясничного отдела, хотя при выписке из Бичурской больницы ставили другой диагноз – «ушиб». Галине Ефимовне было очень трудно ходить, она передвигалась не больше 15 - 20 минут, после этого ей требовался отдых. По возвращении домой она вновь обратилась в районную больницу, где на основании обследования ей поменяли ход лечения.



«Нас везде игнорировали»



Тем временем лето заканчивалось и нужно было выходить на работу, так как подошел к концу и отпуск. Галина Трупакова оформила больничные листы и отдала их директору школы, сама же на работу не вышла, так как трудиться была не в состоянии и нужно продолжить лечение. Передав больничные листы руководителю, она надеялась получить выплаты по временной нетрудоспособности. Однако время шло, а деньги ей не перечисляли.



- Мы спрашивали директора, когда мама получит выплаты, но она либо игнорировала наши вопросы, либо говорила, что еще оформляют и считают. Прошло еще какое-то время, наступил ноябрь, мама обратилась с этим же вопросом в районное управление образования. Там сказали, что ее больничные листы к ним не поступали. Ведь чтобы сдать больничный лист по производственной травме, к нему нужно приложить еще ряд документов, чего директор не сделала, - объясняет сын Галины Трупаковой.



Не выдержав отписок и замалчиваний, семья обратилась в трудовую инспекцию. Специалисты провели расследование и нашли ряд нарушений в действиях директора, как при несчастном случае, произошедшем с поваром, так и в сфере охраны труда в школе.



Директор Новосретенской СОШ в нарушение требований ст. 228 Трудового кодекса РФ (обязанности работодателя при несчастном случае) не сохранил до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, не составил схемы, не произвел фотографирование или видеосъемку и не выполнил другие обязательные мероприятия, предусмотренные законом. Работодателем несчастный случай не расследован, сокрыт от учета, сообщили «Номер один» в Государственной инспекции труда в РБ.

По результатам завершенного расследования несчастного случая на производстве в деятельности директора школы выявили многочисленные нарушения требований законодательства о труде и государственных требований по охране труда.



Подтвердила трудовая инспекция и жалобы о невыплате больничных листков: «пострадавший работник в период с 17 июля 2020 года по 11 января 2021 года установленные законом выплаты по социальному страхованию, включая суммы возмещения вреда, не получал».



Трудовая инспекция информацию по факту неоплаты листков нетрудоспособности направила в Кяхтинский межрайонный следственный отдел.



«Дело не оставим»



По словам Кирилла, если раньше его мать была практически здоровым человеком, то сейчас она «прописалась» в больницах. Два раза в неделю Галине Ефимовне приходится ездить в районную больницу, раз в месяц – в Улан-Удэ.



- Мама передвигается самостоятельно, но ее мучают боли, потому что неправильно сросся позвонок, дело идет к грыже. На лето назначили очередное обследование, скорее всего, будет операция. Каждый день дома она носит корсет, но это тяжело, так как в нем очень неудобно. Обследования мы проходим за свой счет, потому что хоть и дают направления, но ждать бесплатного исследования придется полтора месяца. МРТ делали два раза и оба раза платно, а за одно из исследований и вовсе заплатили 15 000, - перечисляет расходы сын пострадавшей.



Кроме физической боли, женщина надломлена морально равнодушным отношением к себе руководства, как директора школы и некоторых своих коллег, так и районным управлением образования.



- Коллеги, которые в день происшествия были в школе, во время опроса заявляли, что она сама пришла в школу неизвестно зачем, никто ее не вызывал. Пришла и зачем-то полезла на стремянку… А директор говорит нам: «Где я возьму вам производственную травму? Она бы супом обварилась - это понятно», - возмущается наш собеседник.



Полученный нами ответ от Министерства образования вызывает вопросы. Директор школы Надежда Банщикова настаивает на том, что ее подчиненная пришла в школу для проведения мелкого косметического ремонта и уборки в столовой по личной инициативе, на работу ее никто не вызывал. Возникает вопрос, неужели у взрослого человека, проживающего на селе, не нашлось никаких других занятий в личном хозяйстве, чтобы по личной инициативе пойти на неоплачиваемую работу? Кроме того, как о ремонте узнали другие сотрудники школы, также вдруг вышедшие на работу? «По совпадению» именно в этот день вышла на работу и директор, чтобы «проверить сохранность здания».



В уголовке отказали



Что касается санкций по отношению к руководству школы, директор получила предписание от трудовой инспекции – она должна представить акт по форме Н-1 (о несчастном случае на производстве) до 22 марта.



По результатам расследования несчастного случая юридическое лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа на сумму 50 000 по ч. 1. ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), сообщает Государственная инспекция труда в РБ.



Вместе с тем в возбуждении уголовного дела отказано: по результатам судебно-медицинской экспертизы Галина Трупакова получила травму средней тяжести, а привлечение к уголовной ответственности в рамках ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) возможно только в случае причинения тяжкого вреда здоровью.



Начальник районного управления образования, игнорировавший обращения Галины Трупаковой, привлечен к административной ответственности, в его адрес прокуратура внесла представление.



К руководству школы никаких мер не принято. Согласно заключению государственного инспектора труда, лиц, допустивших нарушения требований законодательных актов, явившихся причинами несчастного случая, нет.



Сейчас женщина находится дома и продолжает лечение. Ее поддерживают супруг и дети.



- Хорошо, когда есть поддержка семьи, родные, готовые всегда прийти на помощь. У мамы это есть. Дело это мы не оставим, пока не выплатят как минимум пособие по нетрудоспособности. Далее будем разбираться с компенсацией морального ущерба. Нам предстоит большая и долгая работа, - заключил Кирилл.



Лариса Ситник, «Номер один».

Фото: МБОУ "Новосретенская СОШ"

