Буузы появятся на прилавках в Красноярском крае и Хакасии

Российская сеть розничных магазинов «Магнит» начинает торговлю «ароматными чашечками с мясом»
Сеть магазинов «Магнит», выполняя свое обещание, начинает торговлю в пилотном режиме бурятскими буззами в Красноярском крае и Хакасии, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.
«В прошлом году вы голосовали за бренды, которые хотите видеть на полках магазинов. И вуаля! Лёгким движением руки мы исполняем ваше пожелание! Для поставок бурятских бууз, этих невероятных, сочных, ароматных чашечек с мясом - одного из победителей народного голосования - 20 января уже состоялась видеоконференция с производителями. Для начала компания приступит к работе в пилотном режиме с производителями пищевой продукции республики в Красноярском крае и Хакасии. И тут речь идёт о работе не только с буузами, но и другими категориями бурятской продукции, а их, поверьте, не мало!» - говорится в сообщении ритейлера.
Отмечается, что в Бурятии более 400 компаний производят продукты питания с общим объёмом более 11 миллиардов рублей в год. «При этом только одна треть продукции вывозится на рынки российских регионов. Будем очень ждать колоритные бурятские вкусы рядом с домом», - отмечают представители конкурса «Вкусы России».
В январе «Магнит» приглашал подать заявки для размещения в своей сети продукции бурятских производителей. В конце 2020 года бурятские буузы одержали победу в гастрономическом конкурсе «Вкусы России».
Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz
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