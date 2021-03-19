По центру Улан-Удэ разгуливал гигантский зуб

Он намекал горожанам на необходимость обращаться к стоматологу

В преддверии Всемирного Дня здоровья полости рта, по Улан-Удэ прогулялся большой зуб с напоминанием обратиться к стоматологу. Необычную акцию в сквере Победы провели Центр общественного здоровья и медицинской профилактики им. В. Р. Бояновой, совместно с волонтерами-медиками и студентами БГСХА. Лозунг акции: «Гордись своей улыбкой».



Как сообщают на странице медцентра, цель акции - привлечь внимание населения к проблемам, связанным со стоматологическим здоровьем и повысить осведомлённость населения о подходах к профилактике, раннему выявлению и лечению заболеваний полости рта, а также о факторах риска, приводящих к их развитию.



- Акция началась с бодрящей зарядки, в которой приняли участие все желающие. Затем специалисты ЦОЗиМП и волонтеры провели разъяснительные беседы с горожанами, рассказали о том, как чистить зубы, о продуктах, укрепляющих зубы и о том, как здоровье полости рта влияет на организм в целом. Акция завершилась розыгрышем сертификатов на бесплатную чистку зубов в Центре здоровья, - расссказали на странице.



Прохожим предложили ответить на вопросы викторины, трое самых эрудированных участников получили полезные призы. Победителей ждут в Центре здоровья.

- Мы призываем всех следить за своим здоровьем и проходить профилактические осмотры у стоматологов не реже 2-х раз в год и соблюдать гигиену полости рта. Помните, что меры профилактики защитят вашу улыбку от кариеса и других стоматологических заболеваний, - написали сотрудники медучреждения.



фото: https://www.instagram.com/p/CMj2NAVscFm/