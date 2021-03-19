В Улан-Удэ сброшены маски

Масочный режим нарушали сотрудники и посетители магазинов «Автомир», «Залан», «Лидер», Fix Price, Mr Marafet



В Бурятии, где продолжает действовать режим ограничений, продолжаются рейды по соблюдению масочного режима гражданами и противоэпидемических мер - организациями и предприятиями. Мобильные группы работают в местах массового пребывания людей: торговых центрах, общепите, общественном транспорте, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В минувшие сутки мобильными группами Улан-Удэ проверено 289 объектов. По итогам рейдов 16 протоколов об административном правонарушении направлены в суд. Масочный режим нарушали сотрудники и посетители магазинов «Автомир», «Залан», «Лидер», Fix Price, Mr Marafet.



Республиканским оперативным штабом по профилактике коронавирусной инфекции минпромторгу Бурятии поручено провести работу с отдельными торговыми компаниями по обеспечению профилактических мер.



Накануне группа по транспорту проверила 35 транспортных средств, в том числе пять трамваев, 290 пассажиров. Зафиксировано четыре нарушения масочного режима. С нарушителями проведена профилактическая беседа, составлен один протокол об административном правонарушении.



На этой неделе проверено 129 транспортных средств, выявлено 15 нарушений водителями и пассажирами. На пять человек составлены протоколы о нарушении масочного режима. Также продолжаются рейды на межмуниципальном транспорте, на этой неделе группы провели пять рейдов.



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