В Баргузине мама с тремя детьми живут одни в пустующем десятиквартирном доме

Чиновники отказываются признать его аварийным, советуя женщине самой заказать экспертизу



Прокуратура Баргузинского района направила в суд исковое заявление в интересах многодетной семьи. Надзорный орган добивается понуждения администрации сельского поселения Баргузинское обратиться с заявлением в межведомственную комиссию о признании непригодным для проживания десятиквартирного дома.



Заявление направлено после письма в прокуратуру уполномоченного по правам ребенка в Бурятии Натальи Ганькиной. К ней обратилась многодетная мама из села Баргузин за защитой интересов своих несовершеннолетних детей, сообщает сайт омбудсмена.



Квартира многодетной семьи, расположенная в многоквартирном доме с печным отоплением, без центрального отопления и водопровода, находится в аварийном состоянии. Девять квартир из десяти в доме пустуют, одну квартиру занимает женщина с тремя детьми.



С 2018 года женщина обращалась в администрацию сельского поселения Баргузинское, районный комитет имущественных отношений с просьбой о признании многоквартирного дома аварийным. Однако чиновники указывали на дефицит бюджетных средств и невозможности признать многоквартирный дом аварийным. Женщине рекомендовали самостоятельно получить заключение специализированной организации.



Сейчас вопрос находится на контроле детского омбудсмена.



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