Жители Бурятии «усыновили» дедушку с инвалидностью

На сегодня в республики приемные семьи нашли для 104 одиноких бабушек и дедушек





В Бурятии продолжают реализовывать стационарозамещающую технологию «Приемная семья для пожилых людей». Ранняя судьба пожилого мужчины с инвалидностью во многом драматична: выпускник Минского детского дома, много скитался по стране, прежде, чем оказался на севере нашей республики. Так вышло, что он потерял ноги, а выписываться из Баунтовской районной больницы было некуда, сообщает Минсоцзащиты населения Республики Бурятия.



- С помощью знакомых выписался и вскоре его соседи Емельяновы решили взять в семью одинокого человека. Дети Емельяновых выросли – старшая живет своей семьей, а младшая уже студентка читинского ВУЗа. Так создалась приемная семья для пожилого человека. Глава семьи, Емельянов Павел Владимирович, работает в системе Бурятэнерго, а хозяйка, Елена Вячеславовна, продавец. Семья помогла Александру Михайловичу с протезированием, но ходить на них так и не получилось. Тогда Павел Владимирович смастерил ему мягкие наколенники и сейчас новый член семьи по возможности помогает по хозяйству – протопит печь, может приготовить обед, - рассказали в ведомстве.



Этот вид социальной помощи помогает решить ряд социальных проблем, с которыми сталкиваются пожилые граждане и инвалиды. Как отметили в сообщении, принять человека в семью может любой совершеннолетний дееспособный гражданин не старше 60 лет, проживающий на территории республики. Членами приемной семьи могут стать одинокие и одиноко проживающие пожилые люди и инвалиды, не являющиеся близкими родственниками помощнику – родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками, братьями и сестрами. Количество обслуживаемых в приемной семье не может превышать двух человек одновременно.



Гражданам, осуществляющим уход за гражданами, проживающими в «приемной семье для пожилых граждан и инвалидов», производится выплата денежного вознаграждения в размере 5 тысяч рублей, на который начисляется районный коэффициент. Желающие создать приёмную семью для пожилых граждан могут обратиться в отдел социальной защиты по месту жительства.



Напомним, сегодня в республике в 103 приемных семьях проживает 104 гражданина старшего возраста. Стационарозамещающая технология «Приемная семья для пожилых людей» реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение», входящего в нацпроект «Демография». Указ, утверждающий этот документ, Президент России Владимир Путин, подписал 7 мая 2018 года.



фото: Минсоцзащиты РБ