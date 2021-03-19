В Бурятии кибермошенники зарабатывают на переболевших ковидом

После коронавируса у людей появляется излишняя доверчивость





В Бурятии незаконное списание денег с банковских карточек граждан за «коронавирусный» год приняло форму настоящей эпидемии. Причем пандемия оказала на нее самое непосредственное влияние. Мошенники пользуются тем, что переболевшие ковидом жители Бурятии нередко страдают постковидным синдромом, характеризуемым нарушениями памяти и излишней доверчивостью, опустошают их карточные счета.

В этом случае самым правильным решением будет послать телефонного афериста в известном направлении и сразу прекратить разговор.







По словам бизнесмена Иннокентия, после того как переболел ковидом, он еще долгое время чувствовал себя неважно: то проблемы с памятью, то плохо соображал.- Я раньше слышал про уловки мошенников и никогда не думал, что меня тоже вокруг пальца обведут. Пришло фальшивое СМС о том, что с моей карты в магазине сняли 900 рублей. Сразу же перезвонил мужчина, представившийся сотрудником безопасности банка, и сказал, что у меня с карты пытаются снять деньги и необходимо остановить процесс, позвонив в их колл-центр.«У вас на обратной стороне карточки есть номер телефона, сообщите о проблеме», - посоветовал звонивший. Иннокентий позвонил на реальный номер банка, там долго не отвечали. Но почти сразу же ему перезвонила девушка, представившись сотрудницей банка, извинилась за долгое ожидание, спросила: чем она может помочь? Иннокентий рассказал, что кто-то пытается снять деньги со счета. Девушка перепроверила и сказала, что да, сомнительная операция отклонена и он может не волноваться за сохранность своих денег.Однако его защиту, прежде всего, психологическую, мошенники уже пробили. Спустя полчаса снова звонит та же девушка, к которой у Иннокентия появилось доверие. И сообщает, что кто-то снова пытается взломать мобильный банк. Все это сопровождается приходом еще одного фальшивого СМС о снятии денег. «Сотрудница банка» предложила помощь.- Я в тот день очень плохо себя чувствовал, туго соображал и не понял, что в какой-то момент девушка начала на меня давить, что, мол, деньги вот-вот могут снять мошенники и я их потеряю, в итоге продиктовал ей номер карты и CVV код, - рассказывает он. - У меня с карты тут же сняли почти 100 тыс. рублей.Только потом Иннокентий вспомнил, что незадолго до этого случая он разместил в Сети объявление в рубрике «купи-продай». Аферисты воспользовались указанным номером и начали его обработку. В конце концов, своих денег обратно он так и не получил. В банке сказали, что он сам выложил преступникам персональные сведения и развели руками, посоветовав обращаться в полицию. Улан-удэнец стал одним из тысяч жителей Бурятии, у которых так называемые «звонари» с помощью разного рода уловок получили персональные данные и опустошили карточные счета. По данным МВД по РБ, в 2020-м в регионе таким образом пострадали 3196 человек. Но почему часто даже финансово грамотные люди попадаются на удочку телефонным мошенникам?Пандемия сыграла с населением злую шутку. Поскольку, как выяснилось, она серьезно отразилась не только на физическом здоровье переболевших, но и на их психическом состоянии. Все эти многократные строгие наказы в течение целого года через гостелеканалы «беречь себя и сидеть дома» пробили психологическую защиту у многих граждан.- У значительной части переболевших ковидом, особенно у пожилых людей, сегодня наблюдаются явные признаки перенесенного посттравматического стрессового расстройства, - говорит психолог Анастасия Белецкая. - На фоне постковидного синдрома мы наблюдаем у людей рост тревожности, мнительности, нарушения памяти, ухудшение внимания. В целом часто снижается и критичность больных, люди так опасаются остаться без средств к существованию, что сами совершают роковые ошибки.Этим и пользуются мошенники, массово обзванивая граждан в поисках потенциальных жертв. Схема, как правило, аналогична той, которую применили в отношении Иннокентия. Преступники под видом сотрудников банка звонят потенциальной жертве на мобильный телефон. Причем чаще всего они даже не знают, карта какого банка у вас имеется, обычно говорят про самый распространенный Сбербанк. И затем разного рода уловками принуждают их сообщить данные карты, привязанной к номеру телефона. Далее их сообщники переводят средства на свои счета или совершают покупки в магазинах.Нередко эти преступники находятся в местах лишения свободы и уже оттуда выманивают персональные данные людей. Так, недавно стало известно об одном осужденном, который, отбывая наказание в исправительной колонии в Рязанской области, с использованием телефона украл у россиян с банковских карт около 30 млн рублей.В Бурятии до недавних пор поиском киберпреступников занимались без особого энтузиазма. Ведь похищенные суммы с карт чаще всего небольшие, а сами преступники зачастую находятся за пределами Бурятии. Это осложняло их розыск и задержание, и в целом было муторным делом для полиции. Однако в связи с колоссальным ростом преступности некоторые сдвиги все же произошли.- В конце 2019 года в целях более эффективной борьбы с увеличившимся массивом правонарушений в сфере IT-технологий в региональном министерстве прошли оргштатные изменения, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. - В управлениях наркоконтроля и уголовного розыска, экономической безопасности и противодействия коррупции, отделе организации дознания, Центре противодействия экстремизму, Следственных управлениях МВД республики и УМВД России по городу Улан-Удэ, уголовном розыске УМВД созданы подразделения, специализирующиеся на противодействии киберпреступлениям.Как отмечают в МВД, «несмотря на прилагаемые полицией усилия, криминогенная ситуация в данной области ухудшается, а за три года число преступлений увеличилось в четыре раза». А удельный вес IT-преступлений в числе всех зарегистрированных преступных посягательств на территории региона в 2020 году составил 15,5%.В МВД Бурятии советуют жителям не поддаваться на уловки преступников. В случае утраты мобильных устройств незамедлительно отключать привязку абонентского номера к банковскому счету. И во избежание краж денег со счетов блокировать не только сотовые телефоны, но и сим-карты паролем. Также необходимо предупредить о подобной опасности пожилых родственников. Советов в этой области множество, но главное, отмечают полицейские, немедленно прерывать разговоры по телефону с незнакомцами, представляющимися сотрудниками банков. Сообщающими об угрозе безопасности карты, вашего вклада либо оформлении на ваше имя кредита.Проблема в том, что разобраться, кто звонит, не всегда удается. Банки сами злоупотребляют звонками, часто предлагая по телефону всевозможные «программы страхования», «выгодное вложение в акции и облигации» и прочую ерунду. Не гнушаясь использовать хитроумные методы убеждения. Особенно в отношении пенсионеров, имеющих вклады в банках, у которых заканчиваются сроки депозитов.Тем не менее, как отмечают специалисты, банки никогда не звонят клиентам по операциям, которые они не проводили. Если же приходит лже-СМС о списании средств и вам при этом звонят, то перед вами на 100% мошенник. Тем более операторы никогда не спрашивают кодовых слов, кодов из СМС и другой информации.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: pixabay.com