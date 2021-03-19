Мэрию Улан-Удэ призвали не спешить поддерживать реформу тарифа ТГК-14

В горсовете предложили сначала провести эксперимент





Попытки ПАО «ТГК-14» перевести расчет тарифа на свои услуги на новый принцип, который приведет к резкому росту тарифа для конечных потребителей, получили неожиданный отклик в правительстве России.

Речь идет о намерении перевести установление тарифа в Бурятии на принципы так называемой «ценовой зоны». Напомним, что осенью прошлого года ПАО «ТГК-14» выходило на парламент Бурятии с такой инициативой.Предлагаемая реформа, по словам Сергея Бурдикова, главы комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета, «позволила бы, по разным оценкам, дополнительно собрать с жителей Улан-Удэ, за семь лет, до 11 млрд. рублей. Просто путем изменения методики расчета тарифа. Тогда на рассмотрении в Народном Хурале «ТГК-14» получила довольно жесткий отпор депутатов».Как отметил Сергей Бурдиков, после того, как вопрос не удалось решить в публичной сфере, вопрос ушел на «внутреннее обсуждение».На минувшей неделе стало известно, что в минстрое России прошло совещание. Протокол того заседания уже есть в Улан-Удэ.«Итогом совещания было то, что минэнерго рекомендует правительству Республики Бурятия, администрации городского округа «город Улан-Удэ» и ПАО «ТГК-14» внести совместное обращение администрации и единой теплоснабжающей организации об отнесении Улан-Удэ к «ценовой зоне» теплоснабжения», - рассказал депутат Сергей Бурдиков в ходе сегодняшней сессии Улан-Удэнского горсовета.В протоколе российского министерства указан даже срок – городу Улан-Удэ и ПАО «ТГК-14» рекомендуется направить указанное совместное обращение до 29 марта.Александр Тюрюханов, и. о. председателя комитета городского хозяйства горадминистрации, который присутствовал на сессии, пояснил, что такое базовая модель «ценовая зона».«Это нерегулируемый тариф на тепловую энергию. В отличие от тарифа, нерегулируемые цены рассчитываются путем калькуляции расходов на производство ресурса с учетом возможной стоимости тепловой энергии, производимой на условном альтернативном источнике с использованием более эффективных технологий», - пояснил Александр Тюрюханов.Для предварительного рассмотрения вопроса, в городе была создана рабочая группа, в которую вошли представители разных ведомств Бурятии и Улан-Удэ, а также посланцы «ТГК-14». Состоялся ряд совещаний, рассмотрение шло очень интенсивно. Было много неясных вопросов.«На все наши вопросы мы не получили ответов… И в Народном Хурале данное предложение не было поддержано», - напомнил Александр Тюрюханов и сообщил, что по информации Республиканской службы по тарифам (РСТ), переход в 2022 г. на принципы «ценовой зоны» приведет к увеличению тарифа на 16,8 процентов.«При этом в случае перехода городу предстоит согласовать график роста тарифа до экономически обоснованного. «ТГК-14» предлагает рассмотреть график роста тарифа на десять лет, что, несомненно, даст нагрузку на всех потребителей, независимо от формы собственности… Средства, которые предполагается собирать с потребителей, будут расходоваться по усмотрению уже самой ресурсоснабжающей организации. Отчитываться она будет не должна. А сейчас в тарифе четко расписано – на заработную плату, на капремонт, на текущий ремонт, ежегодно предоставляются документы насколько исполнены эти позиции», - сообщили на заседании комитета горсовета.Куда «ТГК-14» направит деньги, если добьется перевода тарифа на новый метод расчета?«Мы просили дать четкие гарантии. Как будет осуществляться механизм контроля? РСТ здесь, вообще, выпадает, как контролирующий орган. С сентября мы никаких больше документов разъясняющих не получили», - отметил представитель мэрии.«ТГК-14» объявило сумму, которую они готовы вложить в сети?», - спросил Анатолий Белоусов, заместитель председателя Улан-Удэнского горсовета.Выяснилось, что на прошлогодней встрече в Хурале «ТГК-14» говорило о сумме в 7,5 млрд. рублей. Но на какие именно цели компания готова потратить ее, четкого ответа депутаты Хурала не услышали.По сведениям минэнерго России, на принципы «ценовой зоны» уже перешел ряд городов страны. На заседании комитета Улан-Удэнского горсовета прозвучало резонное предложение не торопиться, а изучить к каким последствиям привела «ценовая зона» в тех российских городах, где ее внедрили.Депутат горсовета Виктор Ефремов публично выразил свое негативное отношение к политике «ТГК-14». Не секрет, такую же позицию разделяют многие жители Улан-Удэ. Народный избранник заявил, что считает тариф «ТГК-14» завышенным.«Какие могут быть еще подъемы? Во-вторых, с «ТГК-14» необходимо расставаться. Однозначно. О чем можно вести речь с этой организацией? На протяжении 15 лет постоянные нарушения», - выступил он на заседании, привел примеры и сказал, что надо поднимать вопрос о расторжении договора с компанией.«Надо работать на понижение тарифа, а не на повышение». – сказал он.Депутат Сергей Бурдиков занял принципиальную позицию.«Обращение еще не направлено. Поэтому у меня предложение обратиться к руководству города с предложением от депутатского корпуса – не вносить обращение до полноценного изучения вопроса включения в «ценовую зону». Вопрос должен решаться только после изучения опыта тех городов страны, кто уже вошли. А также после успешной реализации нового метода в другом населенном пункте, где эта мера поможет реально снизить тариф. Например, в поселке Каменск, где очень высокий тариф на котельной. В Каменске – котельная «ТГК-14». Если все пройдет успешно, тогда мы будем готовы рассматривать этот вопрос», - выступил он.Члены комитета горсовета поддержали его, что подтвердило проведенное голосование.Фото: «Номер один»