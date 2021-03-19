В мэрии Улан-Удэ пообещали усилить контроль за ремонтом дорог

В дорожном строительстве чиновники будут применять новые подходы





С наступлением благоприятной работы в Улан-Удэ начнется капитальный ремонт дорог. В городе планируют отремонтировать 25 участков дорог протяженностью 30 км. Кроме того, на сэкономленные на торгах 100 миллионов рублей планируется отремонтировать и другие участки – их перечень будет утвержден в конце марта.





Как сообщает администрация Улан-Удэ, план подготовки включает в себя детальный анализ ремонта дорог с участием подрядных организаций. Готовят решения по объездам, изменению фаз светофоров при перекрытии дорог. Кроме того, уже проведена синхронизация работ с учетом ремонта в этом сезоне линейных объектов ресурсоснабжающих организаций: сетей тепло, водоснабжения, электричества, канализации.- Подготовлен развернутый план-график проведения всех работ, связанных со дорожными работами. Сейчас доводим его до ума, согласовываем со всеми задействованными структурами мероприятия и сроки. В этом году в дорожном строительстве будем применять новые подходы, с учетом опыта предыдущих лет. И уже с апреля поедем с рейдами по объектам, находящимся на гарантии, выявим дефекты после зимы и принудим подрядчиков устранить дефекты, - отметил председатель Проектно-аналитического комитета Администрации города Вадим Имидеев.Дороги будут ремонтировать в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отмечается, что в этом строительном сезоне усилят контроль над подрядными организациями – в контракты добавлен пункт, согласно которому с подрядчиком можно будет расторгнуть контракт в случае, если он не приступает к работам или отстает от графика производства работ по отдельным позициям на 10 и более дней.Напомним, Улан-Удэ участвует в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2017 года. Нацпроект разработан Минтрансом России согласно указа Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».фото: Администрация Улан-Удэ