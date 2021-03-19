Правительство Бурятии: к концу 2021 года очередь в детсады сократится почти в 4 раза

В этом году в республике строят 8 дошкольных учреждений





19 марта на заседании правительства Республики министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов сообщил о результатах работы по созданию дополнительных мест в детских садах и ликвидации очереди.

В 2018 году актуальная очередь в дошкольные учреждения Бурятии составляла 12,4 тысяч детей. По состоянию на 1 февраля 2021 года очередь снизилась до менее чем 6,1 тысяч детей.При этом до конца 2021 года будет создано более 2,8 тысяч мест для воспитанников. В итоге очередь составит почти 3,3 тысячи детей.Новые места в дошкольных учреждениях создаются в рамках реализации национального проекта «Демография», государственной программы «Развитие образования» и по специальному поручению председателя правительства России. А также путем развития вариативных форм предоставления дошкольного образования через субсидирование частных детских садов. Напомним, правительством Бурятии утверждены меры господдержки частных дошкольных образовательных организаций – субсидии на образовательную деятельность и присмотр и уход за детьми.- В связи с выравниванием родительской платы в частных детских садах с муниципальными, а также появлением возможности сменить дошкольное образовательное учреждение количество желающих посещать частные детские сады увеличилось, - отметил министр.С 2018 по 2019 годы в Бурятии построено 14 детских садов и организован 71 частный детский сад. В 2020 году возведено 5 детских садов и создано 79 частных детских садов.В этом году идет строительство 8 детских садов (пяти - в Улан-Удэ и трех – в районах) и продолжится создание новых мест в частных детских садах за счет федеральной субсидии. Общее количество новых мест составит почти 10,6 тысяч, из них на сегодняшний день уже создано 7,7 тысяч мест.В общем с 2018 года по 2021 год в Бурятии будет построено 27 детских садов мощностью 6,6 тысяч мест: восемь в районах республики, 19 - в Улан-Удэ. На данный момент уже построено и введено в эксплуатацию 19 детских садов: 14 – в столице региона и пять – в районах.Глава Бурятии поручил министерству образования усилить работу по согласованию с федеральными органами финансирования на обеспечение оставшейся потребности в создании новых мест в детских садах.Фото: пресс-служба правительства Бурятии