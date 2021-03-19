В Улан-Удэ отремонтируют дорогу по улице Королёва

Дорога настолько разбита, что ямочный ремонт ее уже не спасет





В Улан-Удэ в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют дорогу по улице Королёва в микрорайоне Восточный.

- Наконец-то мы дождались ремонта дороги по улице Королёва. Этой дороге уже столько лет, она очень изношена. Уже нет смысла проводить ямочный ремонт, решётку на повороте на Королёва также постоянно варят – сделать её один раз нормально и все, - поделился своим мнением водитель маршрутного автобуса №3 Александр.Участок протяженностью 510 метров будет ремонтировать подрядная организация «Инвестстрой». По дороге ежедневно ездят много машин, проходит маршрут автобуса №3.В ходе ремонта дорожники заменят старый асфальт, построят тротуары со стороны жилого сектора, заменят бортовые камни. Также там установят предупреждающие знаки и нанесут разметку.На ремонт выделено около 10,5 млн рублей. Дорожники приступят к работам при наступлении благоприятных погодных условий и планируют завершить участок до 30 сентября 2021 года.Напомним, Улан-Удэ участвует в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2017 года. Нацпроект разработан Минтрансом России согласно указу президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе отремонтируют 25 участков дорог протяженностью 30 км.Фото: мэрия Улан-Удэ