В Бурятии награжден сотрудник ФСИН, спасший ребенка

Он поймал двухлетнюю девочку, выпавшую из окна третьего этажа
В Улан-Удэ за самоотверженные действия по защите жизни и здоровья людей и в связи с празднованием Дня работника уголовно-исполнительной системы ведомственной медалью «За доблесть в службе» сотрудника лечебно-исправительного учреждения №5 Тимура Базарова, сообщили в пресс-службе УФСИН.
Напомним, летом 2020 года старший лейтенант внутренней службы Тимур Базаров, проявив смелость и решительность, спас выпавшего из окна ребенка. Возвращаясь домой с дежурства, сотрудник беседовал с другом возле дома, когда из окна третьего этажа выпала москитная сетка. Подняв голову, они увидели висящую на карнизе окна девочку двух лет.
Тимур Базаров встал под окном, а его знакомый побежал в дом с целью сообщить родителям ребенка о случившемся. В этот момент девочка сорвалась, и молодой человек успел поймать ее, тем самым предотвратив трагедию.
Стоит отметить, что медаль «За доблесть в службе» - ведомственная медаль ФСИН России, учреждённая приказом Федеральной службы исполнения наказаний в 2019 году.
Фото: УФСИН России по Бурятии
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