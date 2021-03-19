19.03.2021
«Бурятгаз» обязали отпускать топливо по установленному тарифу

«Бурятгаз» обязали отпускать топливо по установленному тарифу

Продавец сжиженного газа населению получил предупреждение УФАС

Бурятское УФАС России выдало ОАО «Бурятгаз» предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, сообщили в пресс-службе управления.  Это сделано по результатам рассмотрения обращений граждан, указывающих на невозможность приобретения сжиженного газа для коммунально-бытовых нужд по действующим тарифам.

Предприятие является единственной в Бурятии организацией, для которой Республиканской службой по тарифам установлены предельные цены на бытовой газ. Последний раз тарифы для ОАО «Бурятгаз» пересматривались в августе 2020 года, но это не помешало монополисту поднимать цены.

Фактически граждане, имеющие абонентские книжки, вынуждены приобретать «производственный» газ, единственное отличие которого от бытового заключается в более высокой цене.

Согласно предупреждению, до конца марта ОАО «Бурятгаз» должно возобновить отпуск абонентам сжиженного газа по установленному тарифу. В случае неисполнения предупреждения в отношении предприятия будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Фото: pixabay.com
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