«Бурятгаз» обязали отпускать топливо по установленному тарифу

Продавец сжиженного газа населению получил предупреждение УФАС
Бурятское УФАС России выдало ОАО «Бурятгаз» предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, сообщили в пресс-службе управления. Это сделано по результатам рассмотрения обращений граждан, указывающих на невозможность приобретения сжиженного газа для коммунально-бытовых нужд по действующим тарифам.
Предприятие является единственной в Бурятии организацией, для которой Республиканской службой по тарифам установлены предельные цены на бытовой газ. Последний раз тарифы для ОАО «Бурятгаз» пересматривались в августе 2020 года, но это не помешало монополисту поднимать цены.
Фактически граждане, имеющие абонентские книжки, вынуждены приобретать «производственный» газ, единственное отличие которого от бытового заключается в более высокой цене.
Согласно предупреждению, до конца марта ОАО «Бурятгаз» должно возобновить отпуск абонентам сжиженного газа по установленному тарифу. В случае неисполнения предупреждения в отношении предприятия будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.
Фото: pixabay.com
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