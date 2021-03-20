В Бурятии проверяют неблагополучные семьи

Во время одного из визитов обнаружен малолетний ребенок, оставленный без попечения

В Бурятии работают службы профилактики раннего сиротства и сопровождения замещающих семей. Как сообщает Минсоцзащиты Бурятии, специалисты взаимодействуют с родителями и детьми для того, чтобы сформировать и сохранить нормальные семейные отношения, ориентировать семьи на здоровый образ жизни и поднять престиж института брака и семьи.



- Организовать эффективную работу в этом направлении можно только через межведомственное взаимодействие органов и учреждений профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия. Специалисты службы проводят профилактические рейды, посещают семьи, оказавшиеся социально опасном положении, инспектируют условия проживания и воспитания детей, - уточнили в ведомстве.

Очередной такой рейд провели специалисты Прибайкальского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

- Мы осуществляем патронаж над семьями, которые состоят на разных учетах. В том числе как неблагополучные или, находящихся на сопровождении службы раннего выявления. Специалисты в пяти селах района побывали в 18 курируемых семей, - отметила Ольга Ганицева, директор учреждения.

По словам директора, в ходе патронажа обнаружили малолетнего ребенка, оставленного без попечения матери.

- Мы передали информацию в органы опеки и попечительства. Взяли эту семью на сопровождение. Проведем расследование, сделаем выводы, - отметили в ведомстве.

Кроме того, во время проверки одна из матерей находилась в депрессивном состоянии – это выяснилось во время анкетирования.



- Для того, чтобы установить причины такого поведения, наш специалист побеседовала с ней. Женщине будет оказана всесторонняя помощь. В другой семье специалисты службы дали рекомендации родителям по выстраиванию отношений с детьми. Во всех семьях проведены профилактические беседы по надлежащему воспитанию детей. В своей работе специалисты опираются не только на свои знания, но и на содействие со стороны сельских поселений, педагогических коллективов школ. Так, в селе Кика патронаж семей проводился совместно с представителями школы, что делает нашу работу более эффективной, - рассказала директор Ольга Ганицева.



фото: Минсоцзащиты Бурятии