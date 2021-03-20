Бурятские юмористы прошли во второй тур шоу «Comedy Баттл»

Улан-удэнский дуэт оказался на грани вылета, но продолжил участие



Два бурятских юмориста Вячеслав Николаев и Баир Чойбсонов выступили дуэтом на сцене телепрограммы «Comedy Баттл». Выпуск с улан-удэнцами появился накануне вечером. Мужчины выступили с миниатюрой «Пятница. Вечер где-то в Улан-Удэ» перед жюри и оказались на грани вылета. Двое из трех судей выступление мужчин не оценили, назвав «слишком сумбурным» и нажали красную кнопку.

- Ребята, 700 изменений сюжета произошли за три минуты! - резюмировал телеведущий Павел Воля после окончания инсценировки.

По задумке весьма запутанного сюжета, мужчина вызывает по телефону проститутку, потом она превращается в убийцу, потом в мужчину, а потом второй участник становится полицейским. Многие посчитали выступление земляков оригинальным, некоторые же окритиковали юмор Баира и Славы. При этом, один из юмористов сам негативно высказался о выступлении.

- Простите, знаю, что не смешно, - написал Вячеслав Николаев в Инстаграме.

Тем не менее, жители Бурятии поддержали дуэт в комментариях.

- Для первого тура вполне даже нормально! По сравнению с некоторыми, которые прошли вообще непонятно как, и ещё с 3 огнями! Удачи во втором туре желать не буду, так как туда вы уже съездили! Поэтому просто успехов! – пожелали ребятам.

- Начало хорошее, потом что-то не так пошло, - считает улан-удэнец.

Третья судья одобрила юмор улан-удэнцев и посоветовала в следующий раз лучше подготовиться, благодаря чему ребята прошли во второй тур шоу.





фото: скрин из видео