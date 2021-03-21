В Бурятии пандемия мешает восстановлению лесов

При проведении посадок сохранятся введенные в прошлом году эпидемиологические ограничения



Регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) готовятся к началу лесовосстановительных работ. О трудностях, с которыми столкнулись на Дальнем Востоке при подготовке к восстановлению лесов и планах на предстоящий сезон региональные власти рассказали



В числе основных проблем, с которыми регионы сталкиваются при подготовке к лесовосстановлению - нехватка рабочих рук из-за ограничений, введенных в связи с пандемией.



Так, в Бурятии при проведении посадок сохранятся введенные в прошлом году эпидемиологические ограничения. Они, например, касаются числа задействованных работников, сообщил заместитель руководителя республиканского Агентства лесного хозяйства Сергей Грязнов. В этом регионе работы начнутся в мае.



Ежегодно в Бурятии высаживают сеянцы сосны, так как именно она является преобладающей породой на участках, нуждающихся в восстановлении. Кроме того, сеянцы этого дерева неприхотливы и приспособлены к особенностям климата - жаркому и засушливому лету, холодным зимам. Но в планах - эксперимент по высаживанию кедра и лиственницы. Всего в 2021 году в Бурятии намерены высадить более 6 млн сеянцев сосны на площади 1,8 тыс. га, пишет издание.







День леса



Международный день лесов - ежегодный праздник, посвященный сохранению лесов. Впервые его отметили 21 марта 2013 года. Он учрежден решением Генеральной ассамблеи ООН как глобальная платформа для людей, заинтересованных в сохранении леса и смягчении последствий глобального изменения климата, а также для обмена мнениями и сотрудничества в этих направлениях.



Фото: pixabay.com

Регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) готовятся к началу лесовосстановительных работ. О трудностях, с которыми столкнулись на Дальнем Востоке при подготовке к восстановлению лесов и планах на предстоящий сезон региональные власти рассказали ТАСС в Международный день лесов.В числе основных проблем, с которыми регионы сталкиваются при подготовке к лесовосстановлению - нехватка рабочих рук из-за ограничений, введенных в связи с пандемией.Так, в Бурятии при проведении посадок сохранятся введенные в прошлом году эпидемиологические ограничения. Они, например, касаются числа задействованных работников, сообщил заместитель руководителя республиканского Агентства лесного хозяйства Сергей Грязнов. В этом регионе работы начнутся в мае.Ежегодно в Бурятии высаживают сеянцы сосны, так как именно она является преобладающей породой на участках, нуждающихся в восстановлении. Кроме того, сеянцы этого дерева неприхотливы и приспособлены к особенностям климата - жаркому и засушливому лету, холодным зимам. Но в планах - эксперимент по высаживанию кедра и лиственницы. Всего в 2021 году в Бурятии намерены высадить более 6 млн сеянцев сосны на площади 1,8 тыс. га, пишет издание. Напомним , в 2020 году в Бурятии плановый показатель реализации регионального проекта «Сохранение лесов» (нацпроект «Экология») в 2020 году перевыполнен на 124%.Фото: pixabay.com