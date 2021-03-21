В Бурятии зарегистрировано 66 новых случаев коронавируса

За сутки скончался один больной инфекцией



В Бурятии на утро 21 марта зарегистрировано 66 новых случаев коронавируса. Из них 49 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



По данным ежедневного мониторинга, 54% (18 808) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Круг контактных лиц составляет 1878 человек. Амбулаторное лечение проходят 496 пациентов с COVID-19



20 марта умер 1 больной от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.



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