21.03.2021
В Бурятии зарегистрировано 66 новых случаев коронавируса

В Бурятии зарегистрировано 66 новых случаев коронавируса

За сутки скончался один больной инфекцией

В Бурятии на утро 21 марта зарегистрировано 66 новых случаев коронавируса. Из них 49 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

По данным ежедневного мониторинга, 54% (18 808) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Круг контактных лиц составляет 1878 человек. Амбулаторное лечение проходят 496 пациентов с COVID-19

20 марта умер 1 больной от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.

Фото: pixabay.com
коронавирус
^