Спасатели сообщили об опасности схода лавин в Северо-Байкальском районе

Походы в горы могут быть опасны для жизни и здоровья
Главное управление МЧС России по Республике Бурятия призывает граждан воздержаться от выходов на горные маршруты в Северо-Байкальском районе.
Спасатели рекомендуют туристическим фирмам в период действия лавинной опасности не вывозить туристов в лавиноопасные районы, руководителям организаций, которые работают в лавиноопасных районах принять меры безопасности.
С целью уменьшения степени риска МЧС России по РБ напоминает об основных правилах поведения в районах схода лавин:
• не выходите в горы в снегопад и непогоду;
• находясь в горах, следите за изменением погодных условий;
• до выхода в горы узнайте места возможного схода снежных лавин в районе своего маршрута.
Напомним, 14 марта в Кабанском районе Бурятии в окрестности горы Мамай сошла лавина. По словам очевидцев, в этот момент на склоне находилось около десяти туристов. Они чудом остались живы – их выбросило на поверхность и протащило по склону.
Фото: pixabay.com
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