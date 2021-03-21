Спасатели сообщили об опасности схода лавин в Северо-Байкальском районе

Походы в горы могут быть опасны для жизни и здоровья



Главное управление МЧС России по Республике Бурятия призывает граждан воздержаться от выходов на горные маршруты в Северо-Байкальском районе.



Спасатели рекомендуют туристическим фирмам в период действия лавинной опасности не вывозить туристов в лавиноопасные районы, руководителям организаций, которые работают в лавиноопасных районах принять меры безопасности.



С целью уменьшения степени риска МЧС России по РБ напоминает об основных правилах поведения в районах схода лавин:



• не выходите в горы в снегопад и непогоду;

• находясь в горах, следите за изменением погодных условий;

• до выхода в горы узнайте места возможного схода снежных лавин в районе своего маршрута.







Фото: pixabay.com

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия призывает граждан воздержаться от выходов на горные маршруты в Северо-Байкальском районе.Спасатели рекомендуют туристическим фирмам в период действия лавинной опасности не вывозить туристов в лавиноопасные районы, руководителям организаций, которые работают в лавиноопасных районах принять меры безопасности.С целью уменьшения степени риска МЧС России по РБ напоминает об основных правилах поведения в районах схода лавин:• не выходите в горы в снегопад и непогоду;• находясь в горах, следите за изменением погодных условий;• до выхода в горы узнайте места возможного схода снежных лавин в районе своего маршрута. Напомним , 14 марта в Кабанском районе Бурятии в окрестности горы Мамай сошла лавина. По словам очевидцев, в этот момент на склоне находилось около десяти туристов. Они чудом остались живы – их выбросило на поверхность и протащило по склону.Фото: pixabay.com