Также появятся новые дорожные знаки, светофоры, ограждения



В Бурятии при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» особое внимание уделяют повышению безопасности на дорогах. Устанавливают дорожные знаки, светофоры, ограждения обустраивают тротуары. В 2021 году работа в этом направлении будет продолжена. Также на дорогах Улан-Удэ установят 9 новых камер фотовидеофиксации, сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



В прошлом году республика перевыполнила план по доведению доли протяженности региональных и муниципальных дорог до нормативного состояния. Показатели составили 48,1 % и 72,3 % соответственно. Один из показателей норматива — повышение безопасности на дорогах. Так, в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведены работы на 70 объектах общей протяженностью более 130 км на сумму 3,8 млрд рублей.



На объектах нацпроекта установлено более 2,5 тыс. дорожных знаков, нанесено более 249,7 тыс. м горизонтальной дорожной разметки, устроено порядка 83 тыс. кв. м тротуаров, более 18 тыс. м барьерного и около 10 тыс. м перильного ограждения. Установлено 23 светофора и 30 «лежачих полицейских» перед пешеходными переходами. Оборудовано 25 остановок.



На региональной автомобильной дороге Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск установлен автоматический пункт весогабаритного контроля транспортных средств. Кроме того, в Улан-Удэ в местах концентрации ДТП установлено 9 камер фотовидеофиксации.



В 2021 году в Бурятии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано более 100 км автомобильных муниципальных и региональных дорог. Кроме установки дорожных знаков, барьерных ограждений, нанесения разметки и других работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения, планируется установить 9 камер фотовидеофиксации, 6 светофоров, 9 «лежачих полицейских», обустроить 21 остановку как в городе Улан-Удэ, так и в районах Бурятии.



Фото: "Номер один"

