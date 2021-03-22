COVID-19 изменил планы абитуриентов-2021

О намерении ребенка продолжить обучение в вузе сообщили лишь 43% родителей выпускников



Пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения изменили планы на поступление выпускников школ 2021 года. В том, что пандемия так или иначе изменила планы ребенка после окончания школы, признались 16% родителей, сообщает результаты своего опроса портал



Снижение успеваемости школьников из-за дистанта и сокращение доходов родителей привели к тому, что поступать в вузы в этом году намерено меньшее количество юношей и девушек, чем когда-либо за последние десять лет. В каждой четвертой семье ребенок еще не определился с планами после окончания школы.



В опросе портала приняли участие родители детей, заканчивающих школу в этом году. О намерении ребенка продолжить обучение в вузе сообщили 43% родителей выпускников. Год назад о таких планах рассказывали 48% родителей, а в 2010-м — 80%.



Каждый пятый опрошенный (21%) сообщил, что ребенок намерен поступать в среднее профессиональное учебное заведение. Это заметно больше, чем десятилетие назад, когда учиться в техникумах и колледжах собирался лишь каждый десятый выпускник.



О том, что ребенок после школы пойдет работать, рассказали 2% родителей. Каждый четвертый респондент (26%) сообщил, что в его семье выпускник еще не определился.



По словам родителей, на планы выпускников в этом году повлияли обстоятельства, связанные с COVID-19: снижение качества школьного образования из-за дистанта, утрата родителями возможности оплачивать услуги репетиторов и в дальнейшем учебу в вузе, отсутствие очных подготовительных курсов из-за коронавирусных ограничений.



Школьники, намеренные поступать в вузы, чаще всего выбирают специальности, связанные с информационными технологиями, рассказали 26% родителей. Поступать в медицинский вуз и стать врачом хотят дети 16% опрошенных, выучиться на инженера - 11%, экономиста - 7%, учителя, военного и менеджера - по 5%. По 4% родителей выпускников, нацеленных на получение высшего образования, сообщили, что их дети будут учиться на юриста и дизайнера, по 2% — на филолога или журналиста.



Судя по ответам родителей выпускников, которые после школы пойдут в колледжи, самое популярное направления для поступления - также программирование (15%). Среди наиболее востребованных позиций - юрист и дизайнер (по 12%), медсестра, музыкант и автомеханик (по 9%), учитель, строитель и архитектор (по 3%).



Фото: pixabay.com Пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения изменили планы на поступление выпускников школ 2021 года. В том, что пандемия так или иначе изменила планы ребенка после окончания школы, признались 16% родителей, сообщает результаты своего опроса портал SuperJob Снижение успеваемости школьников из-за дистанта и сокращение доходов родителей привели к тому, что поступать в вузы в этом году намерено меньшее количество юношей и девушек, чем когда-либо за последние десять лет. В каждой четвертой семье ребенок еще не определился с планами после окончания школы.В опросе портала приняли участие родители детей, заканчивающих школу в этом году. О намерении ребенка продолжить обучение в вузе сообщили 43% родителей выпускников. Год назад о таких планах рассказывали 48% родителей, а в 2010-м — 80%.Каждый пятый опрошенный (21%) сообщил, что ребенок намерен поступать в среднее профессиональное учебное заведение. Это заметно больше, чем десятилетие назад, когда учиться в техникумах и колледжах собирался лишь каждый десятый выпускник.О том, что ребенок после школы пойдет работать, рассказали 2% родителей. Каждый четвертый респондент (26%) сообщил, что в его семье выпускник еще не определился.По словам родителей, на планы выпускников в этом году повлияли обстоятельства, связанные с COVID-19: снижение качества школьного образования из-за дистанта, утрата родителями возможности оплачивать услуги репетиторов и в дальнейшем учебу в вузе, отсутствие очных подготовительных курсов из-за коронавирусных ограничений.Школьники, намеренные поступать в вузы, чаще всего выбирают специальности, связанные с информационными технологиями, рассказали 26% родителей. Поступать в медицинский вуз и стать врачом хотят дети 16% опрошенных, выучиться на инженера - 11%, экономиста - 7%, учителя, военного и менеджера - по 5%. По 4% родителей выпускников, нацеленных на получение высшего образования, сообщили, что их дети будут учиться на юриста и дизайнера, по 2% — на филолога или журналиста.Судя по ответам родителей выпускников, которые после школы пойдут в колледжи, самое популярное направления для поступления - также программирование (15%). Среди наиболее востребованных позиций - юрист и дизайнер (по 12%), медсестра, музыкант и автомеханик (по 9%), учитель, строитель и архитектор (по 3%).Фото: pixabay.com