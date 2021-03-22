В Бурятии модернизируется Байкальский завод минеральных наполнителей

Он проводит перевооружение производства благодаря национальным проектам







В рамках подготовки к реализации второго этапа проекта технологического перевооружения и модернизации Байкальскому заводу минеральных наполнителей предоставлен заем в размере 5 миллионов рублей, сообщили в минпромторге Бурятии.



«За счет средств государственной поддержки предприятие обеспечило свою деятельность в зимний период и сможет создать запас сырья, которое потребуется для переработки в микродоломит после ввода в действие оборудования по второму этапу проекта модернизации», – рассказала директор Гарантийного фонда Бурятии Анастасия Волкова.



При поддержке регионального фонда развития промышленности Бурятии завод по переработке доломитовой руды ООО «Байкальский завод минеральных наполнителей» планирует значительно повысить качество выпускаемой продукции. Технологическое перевооружение и модернизация предприятия ведется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и в рамках реализации федерального проекта «Промышленный экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».



Предприятие занимается переработкой доломитовой руды с 2016 года. Расположено в 5 километрах от поселка Заиграево. Оно осваивает в Бурятии месторождение «Тарабукинское» – одного из трех крупных месторождений доломитовой руды в России. C 2017 года является получателем государственной поддержки, направленной на реализацию инвестиционного проекта по технологическому перевооружению и модернизации производства. За время реализации проекта заводом создано 79 рабочих мест, произведено налоговых отчислений в различные уровни бюджета на сумму порядка 36,5 миллиона рублей.



«В настоящее время предприятие реализует проект по технологическому перевооружению и модернизации производства микродоломита. Для выполнения второго этапа проекта требовалось привлечь дополнительное финансирование», – говорит директор предприятия Леонид Вершинин.



В 2017 году предприятие получило заем регионального фонда развития промышленности в сумме 12 миллионов рублей на проведение первого этапа проекта. На полученные средства займа заводом приобретено и введено в эксплуатацию девять единиц оборудования. Реализация второго этапа проекта позволит значительно повысить качество выпускаемой продукции, а именно белизну микродоломита.



В марте 2021 года подписано соглашение между ООО «Байкальский завод минеральных наполнителей» и ПАО «Банк ВТБ» о предоставлении банковской гарантии. Банковская гарантия служит последним этапом для получения совместного займа, предоставляемым региональным Фондом развития промышленности Бурятии и Фондом развития промышленности России. Займ одобрен экспертным советом Фонда развития промышленности в июле 2020 года.



По данным министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии, общая сумма затрат составит около 58,7 миллиона рублей, в том числе 47,8 миллиона рублей за счет средств совместного займа.



Фото: egov-buryatia.ru/minprom



