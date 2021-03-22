В Бурятии осужден контрактник-дезертир

Три с половиной месяца он незаконно «отдыхал» от службы, уехав к родне
Доказательства, собранные военным следственным отделом СКР по Кяхтинскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения приговора контрактнику войсковой части № 69647 рядовому Вячеславу Лумбунову. Судом он признан виновным в «неявке в срок без уважительных причин на службу, продолжительностью свыше одного месяца», сообщили Военном следственном управлении СКР по Восточному военному округу.
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Следствием установлено, что Лумбунов, с целью временно уклониться от прохождения военной службы 3 июля 2020 года без уважительных причин не прибыл на в воинскую часть, а уехал к месту жительства родственников, где праздно проводил время. Лишь 12 октября 2020 года он добровольно прибыл в войсковую часть и приступил к исполнению служебных обязанностей.
В ходе следствия Лумбунов признал себя виновным. Мотивом к совершению преступления явилось желание Лумбунова временно отдохнуть от службы, уважительных причин отсутствовать на службе не имелось.
Кяхтинским гарнизонным военным судом Лумбунову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком два года.
Фото: «Номер один»
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Следствием установлено, что Лумбунов, с целью временно уклониться от прохождения военной службы 3 июля 2020 года без уважительных причин не прибыл на в воинскую часть, а уехал к месту жительства родственников, где праздно проводил время. Лишь 12 октября 2020 года он добровольно прибыл в войсковую часть и приступил к исполнению служебных обязанностей.
В ходе следствия Лумбунов признал себя виновным. Мотивом к совершению преступления явилось желание Лумбунова временно отдохнуть от службы, уважительных причин отсутствовать на службе не имелось.
Кяхтинским гарнизонным военным судом Лумбунову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком два года.
Фото: «Номер один»
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